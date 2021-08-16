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聯亞疫苗拼第三期臨床試驗　台灣、印度同時進行！

▲▼台灣水泥捐1億給慈濟買疫苗，慈濟發聲明回應。（圖／慈濟基金會提供）

▲台灣持續施打新冠疫苗中。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

國內第二家國產新冠疫苗聯亞今正式宣佈沒過EUA，引發關注。聯亞疫苗計畫主持人、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，第三期臨床試驗會在台灣和印度同時並行，如果三期完成了，有一份完整報告，就可以直接申請藥證。

食藥署署長吳秀梅今在疫情記者會說明，8/15會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，但「中和抗體數據」與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署於110年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。

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吳秀梅說，與會專家出席計22人，會中經投票表決，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議， 17人不同意通過，建議不予核准專案製造。此外，聯亞公司已規劃於印度展開第三期臨床試驗。

針對聯亞未過EUA，黃高彬表示，疫苗不是只看中和抗體而已，要考慮到T細胞的反應，反應才是比較重要的，T細胞是保護的重中之重，聯亞應該會有相關對策出來，現在對策還沒定案。

而關於第三期臨床試驗，黃高彬也透露，目前衛福部有同意第三期可以在台灣做，原則上會和印度兩邊並行，三期如果過了，就可以直接核准，就不用EUA，這也是比較合理的方式。也就是說，如果三期完成了，有一份完整報告，就可以直接申請藥證。黃高彬強調，印度那邊簽約已經簽好了，在執行應該是不困難，台灣第三期還在討論中。

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