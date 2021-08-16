恐成未來染疫大破口！楊志良批：大量打高端是政治豪賭

▲前衛生署署長楊志良。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布聯亞疫苗EUA審查未通過，引發關注。前衛生署署長楊志良先前曾參與聯亞受試，他今受訪也直言，所有受試者都有權利隨時可以退出試驗，而且應該要公布聯亞資料，讓高端和聯亞互相學習，這樣也讓人比較服氣。而針對高端，他也直言「大量打高端是政治豪賭，恐成未來大破口。」

楊志良先前參與聯亞新冠疫苗受試，後來因不滿不知道自己施打的是什麼而退出，改打AZ。針對聯亞未過EUA，楊志良受訪時表示，所以應該要公開資料，讓大家看聯亞什麼地方需要學習的，高端又有什麼地方比較好，這樣會比較服氣，兩者應該互相學習。

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楊志良也直言，不希望大家去提到高端政治方面保護力比較強，但「大量打高端是政治豪賭」，如果高端真的防護力不夠，但是打的人覺得自己很安心，再看看現在Delta變異株都出來了，那這些人未來就可能成為染病大破口。

楊志良說「之前參與受試，後來從來沒有人聯絡我，我不知道自己打的是什麼，隔了一個月，不知道自己打的是什麼，再加上那時候疫情非常嚴重，我又是高風險的，所以退出改打AZ。」另外，他也強調，聯亞接下來要通知受試者，安排他們打正式的疫苗，這是他們的責任。