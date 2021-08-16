逾61萬劑高端投入施打！陳時中「不排除繼續增加」：讓更多年輕人打

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布增加4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）共計261,766檢驗封緘完成，加上之前的35萬劑，總共有61萬多劑。指揮官陳時中今表示，不排除施打過程裡，如果可以及時檢驗完成的，也會馬上加入施打，要看時間上能不能接上，希望能在第六輪讓更多年輕人打得到疫苗。

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▲高端疫苗檢驗封緘概況。（圖／指揮中心提供）

食藥署署長吳秀梅表示，已完成高端公司生產4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）入庫後，隨即派遣多組人員赴低溫倉儲現場，個別監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，每批號疫苗各抽取600劑樣品進行異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，並依各廠牌COVID-19疫苗檢驗項目進行檢驗，經審查文件資料與檢驗皆合格後，已於8/16核發封緘證明書。

另外，陳時中今也宣布聯亞EUA沒有通過，聯亞也將在印度進行第三期臨床試驗。他直言「我們是審查單位，訂定規定去審查，廠商要自己去做相對應的評估，要拿結果回來申請審查。」

而針對高端疫苗，陳時中說，前兩天就有報告過，高端有35萬劑，這兩天會增加，現在總共有61萬多劑，不排除施打過程裡，如果可以及時檢驗完成的，也會馬上加入施打，要看時間上能不能接上，希望能在第六輪讓更多年輕人打得到疫苗。