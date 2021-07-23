直擊小黑狗被綁柱子暴打！膠帶纏嘴狂電擊　警發追緝令抓無良男

記者唐詠絮／彰化報導

永靖鄉1隻小黑狗被飼主用膠帶綁在柱子上，嘴巴被黏起來，拿電極棒狂電，張男看得氣得po網，引來網友撻伐，「好心痛」、「毛小孩是無辜的」，飼主被肉搜後緊急關臉書，昨晚動保團體趕緊報警也通報動物防疫所，所幸很快找到蜷縮在床底下的狗狗，將牠送收容所安置，警方積極在找飼主要他出面說明。

張男非常憤怒的說，這一段虐狗的影片，是狗主人傳給他朋友炫耀，雖然只有3秒鐘，看得出來小狗痛的汪汪叫，被綁在柱子上，嘴也被膠帶綁住，全身無法動彈，可憐的是這隻小狗出生不到幾個月，原po帳號被網友肉搜，已經關閉臉書。

▲小黑狗蜷縮在床底下被救出。（圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會提供）

畫面中，這隻小黑狗全身被膠帶綑綁固定在柱子上面，嘴巴因為被膠帶捆住，大熱天沒辦法張嘴散熱，只能發出微弱的悲鳴聲，還被當成沙包狂揍，過程中一度昏厥。該名施暴的男子將狗狗受虐的影片傳給弟弟看，甚至嘻笑說出「靠X死了」、「假的，差一點」，行徑相當的過份。

影片流傳出來之後引起眾怒並連繫警方，「爬蟲動物救援團」、新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎也接獲通報，與彰化縣動物防疫所的黃姓承辦人員趕往現場，將狗狗從飼主外婆家中救出，小黑狗見到陌生人害怕的躲在床底，臉上還有膠帶的殘膠。

永靖派出所長林聖智指出，還好這隻受虐的狗狗昨晚已經平安救出，但飼主沒有住在虐狗現場，已也請他家人勸說，要飼主出面接受調查。

彰化縣動物防疫所長董孟志指出，這隻小黑狗大約4個月大，昨晚被救出後早上顯得相當有活力，但從黑亮的毛髮中看出有被膠帶撕扯過的痕跡，已經將牠送往收容所安置，正在聯絡飼主作進一步說明。

董孟志表示，本案依違反為動物保護法第30條第1項第1款、違反第五條第二項第一款至第十款各款之一或第六條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處15,000元以上75,000元以下罰鍰。

►玉山上的魔神仔？「黃衣小飛俠」恐怖目擊證詞 網友一看驚：我22年前遇過

►55元吃到《料理之王》大廚級美食！川味辣雞、黑椒牛柳 5分鐘就搞定