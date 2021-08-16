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家長看過來！教育部設「教保中心」　今起收2歲以上幼兒

▲▼ 家長看過來！教育部設「教保中心」　今起收托2歲以上幼兒 。（圖／教育部提供）

▲教育部設置教保服務中心，今起收托2歲以上幼兒。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（16日）宣布，為配合行政院「我國少子女化對策計畫」，教育部積極推動公部門員工托育服務，未來將招收員工2至6歲子女、孫子女2班，計40人，中心位於忠孝東路辦公大樓1樓，並於今日正式啟動。

教育部說明，為配合行政院「我國少子女化對策計畫」，教育部積極推動公部門員工托育服務，彈性運用現有辦公空間，於忠孝東路辦公大樓1樓設置教育部忠孝大樓職場互助教保服務中心，招收員工2至6歲子女、孫子女2班，計40人，並基於資源共享意旨，與鄰近政府機關提供聯合服務。

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▲▼ 家長看過來！教育部設「教保中心」　今起收托2歲以上幼兒 。（圖／教育部提供）

▲教育部忠孝大樓職場互助教保服務中心教室一角。（圖／教育部提供）

為歡迎幼兒們入讀教育部忠孝大樓職場互助教保服務中心，教育部部長潘文忠今日上午特別到該中心，與小朋友互動，表達歡迎之意，並致贈新生入園禮兒童繪本，希望小朋友在該中心快樂學習。

教育部提到，忠孝大樓職場互助教保服務中心委託非營利法人「社團法人台北市教保人員協會」辦理，該協會以幼兒發展為宗旨，結合教保專業人員，為幼兒提供優質教保服務，使員工能安心工作，孩子能快樂成長。

教育部表示，透過營造職場友善育兒環境，協助員工兼顧工作與家庭，以支持同仁願婚、敢生、樂養，未來也將持續推動政府機關設置職場托育設施。

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