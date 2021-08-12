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蘇貞昌准了張少熙請辭！　潘文忠：總統嘉勉後再離職歸建任教

▲▼立法院教育委員會 教育部長潘文忠 體育署長張少熙。（圖／記者屠惠剛攝）

▲潘文忠（左）肯定張少熙（右）負起責任的決心。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

體育署長張少熙10日晚間發布聲明，表示自己將按照原先計劃，在檢疫結束後離開署長職務，返回台師大擔任教職。教育部今（12日）發出聲明表示，教長潘文忠已向行政院長蘇貞昌報告，肯定勇於負責的態度，等他檢疫隔離完，再行離職歸建任教。

教育部指出，東京奧運7月19日代表團去程包機座位安排有欠周妥一事，經潘文忠向蘇貞昌報告後，蘇貞昌表示，肯定張少熙署長請辭之決定，以及勇於負責的態度，並俟完成檢疫隔離，陪同代表團接受總統嘉勉後，再行離職歸建任教。

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潘文忠表示，張少熙雖於督導東奧代表團機位上安排未盡完善，但張於東奧籌備期間，監督各項培訓計劃之執行盡心盡力，同時東奧舉辦期間也帶領後勤團隊，就國手生活起居、後勤等給予最完善的支援，讓選手、教練團、隊職員通力合作，成就我國奧運史上最佳成績，仍要肯定付出和貢獻。

潘文忠強調，肯定張少熙勇於任事、負起行政責任的決心，接受他辭職歸建返校的決定，藉由此次東京奧運經驗，教育部體育署也會持續精進，優化基層選手培訓機制、完善選手生涯照顧、強化黃金計畫，以備戰2022杭州亞運、2024巴黎奧運等國際重要運動賽事。

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