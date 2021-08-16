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開學用餐全國統一隔板？　教育部：依「餐飲業防疫指引」精神

▲▼110學年度大學學測考場狀況。（圖／大考中心提供）

▲台北市政府指出，學生中午用餐時間則會準備隔板。（示意圖／大考中心提供）

記者許展溢／台北報導

台北市今（16日）宣布，台北市高中以下學校和幼兒園9月1日如期開學外，將採「實體開學」為主，但是否高中以下學生用餐都要用隔板？教育部國教署表示，將依餐飲業防疫指引落實，如不能併桌共餐和交談。

台北市副市長蔡炳坤今受訪指出，「9月1日會如期開學！」過去台北市長柯文哲有交代，疫情是必要考量，如果維持三級警戒的話，一定是線上準時開學，但降為一、二級的話，原則以「實體開學」為主，所以9月1日疫情沒有再變化的話，「我們一定會如期開學，採實體開學為主。」

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蔡炳坤提及，現在所有學校都在做開學準備，老師們也陸續到校，主要是盤點學校防疫物資是否足夠、清消工作和開學動線等，這些都在進行當中。為配合防疫，所有課程都必須要全程戴口罩，中午用餐時間則會準備隔板。

▲▼台北市西松國小小學生營養午餐用餐情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲國教署表示，學生用餐不能像過去可以併桌跟交談。（示意圖／記者湯興漢攝）

但用餐使用隔板全國是否要統一做法？國教署回應，已依據衛生福利部公告之「餐飲業防疫指引」之精神，用餐期間，應維持用餐環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐，且不得併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。

國教署說明，已研擬「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」送中央流行疫情指揮中心審核後據以辦理。

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