林昀儒隔離期看「這1本書」！　下一步放眼今年2大賽

▲林昀儒在場上，始終只有超沉穩表情。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

19歲桌球好手「小林同學」林昀儒在東奧賽事中一戰成名，6日凱旋歸國後，即在防疫旅館展開14天的隔離生活。昨（15）晚間他在Instagram寫下「Time to read」表示，這段期間要開始讀書，而從書本名稱來看，就能發現林昀儒成熟冷靜的個性。

林昀儒昨（15）日在IG限時動態分享一本「心流：高手都在研究的最優體驗心理學」，從書本名稱來看，不難發現林昀儒在場上始終只有的「沉穩和淡定」，尤其在東奧桌球男單四強賽中，林昀儒把世界球王樊振東逼得直冒冷汗，但不論戰況如何，小林同學自始至終只有「超沉穩」的一號表情。

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▲林昀儒分享隔離閱讀的書籍。（圖／翻攝自Instagram／lin__yun_ju_）

據了解，該書作者是一名匈牙利裔美國心理學家米哈里．契克森（Mihaly Csikszentmihalyi），而契克森創立了心流的「正向心理學」概念，是一種高度集中、有利於生產力的精神狀態。

林昀儒在東奧9天出戰12場比賽，世界排名上升至第5，放眼下一項大賽是9月28日卡達開打的亞錦賽，以及11月23日於美國休士頓開打的世錦賽。