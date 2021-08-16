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「小清新」親解相擁一幕！烏克蘭選手暖捧臉　1句話逼哭文姿云

▲▼文姿云對決烏克蘭塔利歐卡(Anzhelika Terliuga)奪銅。（圖／路透社）

▲文姿云與塔莉歐卡賽後相擁。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

空手道「小清新」文姿云在本屆東京奧運拿下空手道項目銅牌，回顧4強戰，她對上烏克蘭選手塔莉歐卡，在雙方戰成4比4的情況下，遭副審舉旗判定吞敗。文姿云昨（15）日在臉書分享自己與塔莉歐卡的故事，原來兩人互稱是偶像，而她除了感謝對方，更相信這是運動帶給她最好的禮物。

文姿云在臉書上貼文，表示自己在四強戰遇到好久不見的烏克蘭選手時，除了緊張，還帶有很多的興奮，她練習了很多對付塔莉歐卡（Anzhelika Terliuga）的策略，事前也一遍一遍的在腦海裡演練，不過腦袋運作的速度卻跟不上戰局變化的速度，最終被對方搶先得分，也沒想到追分成功時，比賽只剩下最後一秒。

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▲▼東奧空手道，文姿云 。（圖／體育署提供）

▲文姿云奪銅。（圖／體育署提供）

「耶斯！追回來了！」當這個念頭出現時，比賽剩下最後一秒就結束，結果由副審舉旗判定，她沒能拿下勝利，雖然內心失落且難過，但塔莉歐卡卻走向了她。塔莉歐卡捧著文姿云的臉說，「你很棒！真的！其實你是我的偶像！我們都很棒。」

文姿云聽聞後強忍淚水微笑著，想起一路走來的旅程，並緊緊擁抱塔莉歐卡。她說，雙方之所以會相互擁抱著，無非是因為了解彼此要堅持多久才能站上舞台、知道彼此要打敗多少人才能站上頒獎台，「因為彼此的存在，讓自己成為更好、更優秀的選手」。

「原來...我們彼此的偶像！」文姿云最後也感性說道，這是屬於「女孩們」的故事，也是運動帶給她最好的禮物。

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