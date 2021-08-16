波蘭正妹東奧摘銀卻「拍賣獎牌」　背後原因超暖：救人更有價值

▲ 安德烈傑克在東奧女子標槍項目奪銀。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運8日落幕，各國選手光榮歸國。波蘭女將安德烈傑克（Maria Andrejczyk）奪下女子標槍銀牌，成為她職業生涯第一面獎牌，但她日前卻決定將這面得來不易的銀牌捐出拍賣，背後原因令人動容。

《Euro Weekly News》15日報導，安德烈傑克6日在東奧田徑女子標槍決賽中雖敗給中國選手劉詩穎，拿下銀牌，卻達成生涯第一面獎牌的里程碑，但短短不到一周內，她便將銀牌捐出，以拍賣所得幫助一對焦急的父母。

年輕的波蘭男孩米洛斯（Milos）正在美國等待接受心臟手術，但他的父母負擔不起手術費，正四處努力籌錢。安德烈傑克聽聞消息後，便決定將銀牌捐出。

▲ 安德烈傑克的善舉令許多人感動。（圖／路透）

安德烈傑克接受當地電視台訪問時表示，「獎牌真正的價值永遠留在我心中。獎牌只是一項物品，但對其他人來說可能有很大的價值。這面銀牌可以救人，而不是在櫃子裡積灰塵。這就是為什麼我決定拿來拍賣，以幫助生病的孩子。」

根據美國CNN先前報導，銀牌由純銀打造，重量約550公克，以當今市價來看，一面約值450美元（約新台幣1萬2700元）。安德烈傑克的銀牌成交價翻漲好幾倍，以4.4萬歐元（約新台幣144萬元）賣出，所得全額捐給米洛斯，善心感動眾人。

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