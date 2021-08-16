火炎山猴群入侵！苗栗龍眼園慘狀曝　果農見這一幕心碎

▲獼猴入侵苗栗縣苑裡鎮一處龍眼園，將果園內的龍眼啃食近3成，也讓果農欲哭無淚。（圖／蔡玉清提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡地區因近來雨量減少，周遭果園種植的龍眼幾乎結實累累，非常飽滿；不過位在苑裡一處果園的主人卻高興不起來，因為有上百隻的台灣獼猴天天光顧他的果園，果園內30幾棵龍眼樹將近有3成被獼猴啃得精光，果皮果核丟在滿地，讓果農看了相當不捨與痛心。

受害果農表示，今年因颱風減少，降雨又不多，所以在缺水的狀態下，龍眼進入成熟期後，顆顆結實飽滿。但是在火炎山上的獼猴也看準了這香甜欲滴的龍眼，集結了至少上百隻，成群結隊的下山覓食，每天都從四面八方入侵，不管成熟與否，拔了就吃，30幾棵龍眼樹至少10多棵被啃得精光。

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▲猴群將啃食完的果皮及果核亂吐一地，造成經過的車輛發生打滑的情形。（圖／蔡玉清提供）

生態觀察家蔡玉清指出，火炎山的獼猴數量每年不減反增，之前就曾成群入侵柑橘園，現在又找準備採收的龍眼園，果農也為此狀況頭痛不已；囂張的獼猴偷吃完龍眼後，還將啃食完的果皮及果核亂吐亂丟，整條馬路都覆蓋這些廢棄物，往來的車輛輾壓後也差點打滑發生意外，行徑相當惡劣。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義表示，近幾年苑裡地區不論冬天的柑橘、柚子或筍之類作物，許多都被防不勝防的獼猴入侵啃食破壞。縣府農業處目前也有「獼猴電圍網捕助計畫」；民眾如來申請，會依照農地面積大小補助，最小面積為0.2公頃，最大為2公頃，補助也從5萬至13萬不等，民眾也可以到農業處詢問及申請。

▲苗縣府農業處也補助果農裝設電圍網，防止果園遭動物入侵破壞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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