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阿富汗是台灣前車之鑑？　鄭運鵬：國民黨被虐出斯德哥爾摩症候群

▲▼塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

塔利班攻進阿富汗首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡塔吉克，美軍正在加緊撤離大使館人員，對此，民進黨立委鄭運鵬表示，藍營看到美軍撤離阿富汗後，就拿來警告台灣不能和美國太接近，很明顯的就是中國國民黨採取投降主義，而是被虐出斯德哥爾摩症候群症狀了。

鄭運鵬16日在臉書發文指出，國民黨人看到美軍撤離阿富汗後，政權垮台，就拿來警告台灣不能和美國太接近、甚至嘲諷台灣一定會被中國武統，但兩件事本質上並不相同，首先，美軍並未進駐台灣、台灣國防靠的是國軍自主防衛，且阿富汗有長期地緣政治上的衝突。

鄭運鵬表示，阿富汗周邊國家和民族對宗教、國際陣營的選擇不盡相同，未必都是支持美國，「但台灣的周邊國家，沒有支持台灣被中國併吞的，只是敢不敢表態、如何表態的問題而已。」

對於藍營稱阿富汗是台灣的前車之鑑，不應該只抱美國大腿，鄭運鵬指出，國民黨對民進黨的國防、兩岸路線長期都是矛盾定位，每到選舉就扣帽子民進黨都打中國恐嚇牌，現在竟然說民進黨告訴國人「中國不會打過來」，且每次對美軍購都反對，卻又威脅中國一定會武力犯台。

鄭運鵬表示，很明顯的就是中國國民黨採取投降主義，「只要彎腰低頭叫爸爸，承認我要統一，中國就不會打過來，顯然這七十年來，中國國民黨不是被中國共產黨騙不夠多，而是被虐出斯德哥爾摩症候群症狀了。」

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