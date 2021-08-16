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《料理之王2》蔡至梵喜獲「香料女王」黃晶晶相助　尋獲快速備料神器期待晉級

消費中心／綜合報導

越戰越火熱的《料理之王2》，即將開打學長姊合作賽，邀請上一屆的學長姐回歸與選手們合作料理。一路過關斬將的蔡至梵，這一次與「調味」功力著稱，有「香料女王」之稱的學姊黃晶晶組隊。蔡至梵在比賽時是一個心思細膩，做菜嚴謹的日料師父，私底下個性很活潑，錄週記的時候抽到要表演卡通人物小魔女DO RE MI的變身過程，二話不說全套表演，眾人都對他的高反差驚呼。

《料理之王2》蔡至梵喜獲「香料女王」黃晶晶相助 尋獲快速備料神器期待晉級（圖／擷取自影片）

▲一路過關斬將的蔡至梵，這一次與「調味」功力著稱，有「香料女王」之稱的學姊黃晶晶組隊。（圖／擷取自影片，下同）

比賽前黃晶晶與蔡至梵尋找讓料理步驟更簡略、可快速備料的用具。百貨商場裡恆隆行專櫃展示德國百靈MQ7手持式食物處理機，一機多用途的展示說明吸引兩位選手目光，可切絲切片以及研磨食材的特性，符合黃晶晶在泰式佐料上常須用到技巧，特殊的金鐘罩外型也讓蔡至梵想到可以使用在比賽要製作的玉子燒。

《料理之王2》蔡至梵喜獲「香料女王」黃晶晶相助 尋獲快速備料神器期待晉級（圖／擷取自影片）

▲可切絲切片以及研磨食材的特性，符合黃晶晶在泰式佐料上常須用到技巧。

資深銷售員熱情的請她們體驗德國百靈MQ7手持式食物處理機。德國百靈MQ7搭配輕鬆一按即可掌控轉速的智能按鍵，伸縮攪拌軸可更深入底部攪打食材，多樣化的功能不論是當果汁機，當絞肉器，或是拿來打碎各式堅硬的物體都沒有問題。各式刀頭配件有磨泥器，打蛋器，切片切絲刀，大大取代廚房裡需手動刀切的功能。搭配刀片的小型食物處理器，適合拿來切碎調料和攪打醬汁，香料及咖啡研磨器不管是在磨粉或是切碎都可以發揮極佳的效益。

《料理之王2》蔡至梵喜獲「香料女王」黃晶晶相助 尋獲快速備料神器期待晉級（圖／擷取自影片）

▲各式刀頭配件有磨泥器，打蛋器，切片切絲刀，大大取代廚房裡需手動刀切的功能

銷售員特別在水中操作金鐘罩，以清楚透明的水流來展示金鐘罩攪打時不吸鍋、不噴濺，這時候也可清楚看到攪拌軸深入底部發揮攪打最大效益。不論是一般果汁或是養生的堅果奶，輕鬆一按即可快速完成。

《料理之王2》蔡至梵喜獲「香料女王」黃晶晶相助 尋獲快速備料神器期待晉級（圖／擷取自影片）

▲▼銷售員特別在水中操作金鐘罩，以清楚透明的水流來展示金鐘罩攪打時不吸鍋、不噴濺，攪拌軸深入底部發揮攪打最大效益。

《料理之王2》蔡至梵喜獲「香料女王」黃晶晶相助 尋獲快速備料神器期待晉級（圖／擷取自影片）

接著銷售員介紹切片切絲刀，依不同的切片切絲需求，在大食物處理器裝上不同的刀片，即可快速完成將食材切割的動作。此時黃晶晶表示，她在上一屆比賽時，就因為需要不斷切片切絲，在節目上花費許多時間，要是百靈MQ7手持式食物處理機可以早點出來就可以簡短當初備料的時間。

《料理之王2》蔡至梵喜獲「香料女王」黃晶晶相助 尋獲快速備料神器期待晉級（圖／擷取自影片）

▲切片切絲刀，依不同的切片切絲需求，在大食物處理器裝上不同的刀片，即可快速完成將食材切割的動作。

再來銷售員示範以大切碎刀製作絞肉，將大肉塊放置後以大切碎刀攪打，智能按鍵只需按壓幾下，食物處理機裡原本形狀分明的肉塊已成為大小均勻的絞肉，可依照自己需要的絞碎程度決定要按壓的長短，一般絞肉只需按壓幾下，若是有肉泥需求則可以持續按壓。

《料理之王2》蔡至梵喜獲「香料女王」黃晶晶相助 尋獲快速備料神器期待晉級（圖／擷取自影片）

▲將大肉塊放置後以大切碎刀攪打，智能按鍵只需間斷按壓幾下，食物處理機裡原本形狀分明的肉塊已成為大小均勻的絞肉。

磨泥器也是MQ7獨特的配件，以往製作沙拉薯泥吐司，都需要不斷手動按壓，使用磨泥器即可輕鬆打出均勻鬆軟的薯泥或地瓜泥。

《料理之王2》蔡至梵喜獲「香料女王」黃晶晶相助 尋獲快速備料神器期待晉級（圖／擷取自影片）

▲▼以往製作沙拉薯泥吐司，都需要不斷手動按壓，使用磨泥器即可輕鬆打出均勻鬆軟的薯泥或地瓜泥。

《料理之王2》蔡至梵喜獲「香料女王」黃晶晶相助 尋獲快速備料神器期待晉級（圖／擷取自影片）

黃晶晶與蔡至梵決定比賽就帶這台德國百靈MQ7，屆時30分鐘的比賽要完成四道料理，有了可以節省備料時間的好幫手，在比賽上一定大大加分。

想和香料女王黃晶晶與嚴謹日料師傅蔡至梵選用一樣的快速備料神手，德國百靈MQ7087X傳送門： https://www.hengstyle.com/product/6996
想實際體驗MQ7087X，可至恆隆行百貨專櫃：https://www.hengstyle.com/locations

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