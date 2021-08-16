《料理之王2》蔡至梵喜獲「香料女王」黃晶晶相助　尋獲快速備料神器期待晉級

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越戰越火熱的《料理之王2》，即將開打學長姊合作賽，邀請上一屆的學長姐回歸與選手們合作料理。一路過關斬將的蔡至梵，這一次與「調味」功力著稱，有「香料女王」之稱的學姊黃晶晶組隊。蔡至梵在比賽時是一個心思細膩，做菜嚴謹的日料師父，私底下個性很活潑，錄週記的時候抽到要表演卡通人物小魔女DO RE MI的變身過程，二話不說全套表演，眾人都對他的高反差驚呼。

▲一路過關斬將的蔡至梵，這一次與「調味」功力著稱，有「香料女王」之稱的學姊黃晶晶組隊。（圖／擷取自影片，下同）

比賽前黃晶晶與蔡至梵尋找讓料理步驟更簡略、可快速備料的用具。百貨商場裡恆隆行專櫃展示德國百靈MQ7手持式食物處理機，一機多用途的展示說明吸引兩位選手目光，可切絲切片以及研磨食材的特性，符合黃晶晶在泰式佐料上常須用到技巧，特殊的金鐘罩外型也讓蔡至梵想到可以使用在比賽要製作的玉子燒。

▲可切絲切片以及研磨食材的特性，符合黃晶晶在泰式佐料上常須用到技巧。

資深銷售員熱情的請她們體驗德國百靈MQ7手持式食物處理機。德國百靈MQ7搭配輕鬆一按即可掌控轉速的智能按鍵，伸縮攪拌軸可更深入底部攪打食材，多樣化的功能不論是當果汁機，當絞肉器，或是拿來打碎各式堅硬的物體都沒有問題。各式刀頭配件有磨泥器，打蛋器，切片切絲刀，大大取代廚房裡需手動刀切的功能。搭配刀片的小型食物處理器，適合拿來切碎調料和攪打醬汁，香料及咖啡研磨器不管是在磨粉或是切碎都可以發揮極佳的效益。

▲各式刀頭配件有磨泥器，打蛋器，切片切絲刀，大大取代廚房裡需手動刀切的功能

銷售員特別在水中操作金鐘罩，以清楚透明的水流來展示金鐘罩攪打時不吸鍋、不噴濺，這時候也可清楚看到攪拌軸深入底部發揮攪打最大效益。不論是一般果汁或是養生的堅果奶，輕鬆一按即可快速完成。

▲▼銷售員特別在水中操作金鐘罩，以清楚透明的水流來展示金鐘罩攪打時不吸鍋、不噴濺，攪拌軸深入底部發揮攪打最大效益。





接著銷售員介紹切片切絲刀，依不同的切片切絲需求，在大食物處理器裝上不同的刀片，即可快速完成將食材切割的動作。此時黃晶晶表示，她在上一屆比賽時，就因為需要不斷切片切絲，在節目上花費許多時間，要是百靈MQ7手持式食物處理機可以早點出來就可以簡短當初備料的時間。

▲切片切絲刀，依不同的切片切絲需求，在大食物處理器裝上不同的刀片，即可快速完成將食材切割的動作。

再來銷售員示範以大切碎刀製作絞肉，將大肉塊放置後以大切碎刀攪打，智能按鍵只需按壓幾下，食物處理機裡原本形狀分明的肉塊已成為大小均勻的絞肉，可依照自己需要的絞碎程度決定要按壓的長短，一般絞肉只需按壓幾下，若是有肉泥需求則可以持續按壓。

▲將大肉塊放置後以大切碎刀攪打，智能按鍵只需間斷按壓幾下，食物處理機裡原本形狀分明的肉塊已成為大小均勻的絞肉。

磨泥器也是MQ7獨特的配件，以往製作沙拉薯泥吐司，都需要不斷手動按壓，使用磨泥器即可輕鬆打出均勻鬆軟的薯泥或地瓜泥。

▲▼以往製作沙拉薯泥吐司，都需要不斷手動按壓，使用磨泥器即可輕鬆打出均勻鬆軟的薯泥或地瓜泥。





黃晶晶與蔡至梵決定比賽就帶這台德國百靈MQ7，屆時30分鐘的比賽要完成四道料理，有了可以節省備料時間的好幫手，在比賽上一定大大加分。

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