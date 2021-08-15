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做工行善團接力修繕　市長夫人慰勞志工加油打氣！

▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，持續推動市長黃偉哲「希望家園」願景，雖連兩周遭逢豪大雨，致部分施工作業進度無法如預期，但做工行善團隊仍努力克服，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。

14日與15日，黃偉哲市長夫人劉育菁老師，代表市長特別帶點心飲料到修繕案場慰勞志工，14日適逢七夕情人節，劉育菁老師更感謝志工不惜假日佳節為弱勢朋友的付出，另大台南總工會陳美靜副理事長，亦前往修繕案場為志工加油打氣。尤榮智議員及官田區陳仁偉區長也到官田修繕案家關懷；官田區陳里長送飲料來給志工，同時大台南總工會溫金輝理事及勞工局長王鑫基局長友人楊英民先生也準備了冰品供志工消暑。

▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，本周進行的鹽水區火災戶房屋修繕，8月13日由社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長率領的團隊，協助刷洗燻黑的牆面，14日由泥水工會完成泥水地面粉刷施工和屋頂牆壁縫填補。該戶陳姓案家房屋全部燒毀無法居住，目前與母親及2名稚子暫住親戚家，案主收入低且不穩定，實在無法負擔龐大的重建費用，因此透過學校跟做工行善團請求幫助，目前已完成屋內骨架和屋頂搭建、埋設化糞池和電氣迥路管線配置。

▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柳營區15日則由電氣工會為舉重精靈方莞靈國手進行居家環境改善，進行化糞池等衛浴設備作業。官田區案主洪先生，未婚獨居父母留下的老屋，未領有社福津貼，平時從事清潔工的工作，收入微薄有限。住屋屋頂老舊破損漏水嚴重，鐵板、鐵拉門等繡蝕嚴重，天花板隔間等亦毀損。自接獲通報後即安排修繕，15日台南市木工業職業工會與台南市電氣業職業工會進行天花板輕鋼架、隔間美化板安裝與電線、燈具、配置，也為提供案家能有更良好的居住生活，志工夥伴日前於二手倉庫挑選整理適合的家具組送至個案家中，希望讓案家有更舒適安心的居住環境。

▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井區案主為高齡86歲的阿嬤，居住房子的天花板屋瓦已老舊破裂不堪使用，滲水的情形嚴重到導致天花板都已剝落毀壞，雖然與與兒子和女兒同住，然而因孩子經濟狀況及能力有限，目前屋子的狀況實在難以籌出可以維修的費用，近來又遇梅雨季節，家裡面還得拿著大小水桶臉盆盛接雨水，雨水裝滿了，還需要自行清理。最近經郭國文立委服務處及玉井葉里長與里幹事瞭解阿嬤居住情況後，聯繫勞工局與做工行善團前往場勘，已於8月12日開始施工由泥水工會志工協助屋頂屋瓦及隔間拆除、接續由金屬工會志工完成鐵厝屋頂施工，15日再由泥水工會志工屋頂牆壁泥作補磚。

▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團於疫情警戒降級後即重啟修繕，本周進行鹽水區、官田區、玉井區和柳營區等四戶弱勢家庭房屋整修，期望儘早讓弱勢朋友能有個安心居住的家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，弱勢家庭房屋修繕的服務，雖因今年5月中旬中央疫情升級三級警戒而暫停修繕，防疫期間志工們一直心繫未完成之修繕戶尚未完工，近期中央宣布降級2級警戒後，做工行善團隨即啟動修繕，而接踵而來的大雨也澆不熄志工的熱情，真的很感謝做工行善團專業志工團隊的愛心付出。

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