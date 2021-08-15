快訊／台中婦買菜回家　開門見夫靠椅背「纏繞電線」亡

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市一名賴姓老翁今在住家中被發現靠在椅背處、已經沒有生命跡象，且椅背處還有電線纏繞，死者妻子從市場買菜返家後見狀，嚇得急忙報案，但當救護車到場時，賴翁已明顯死亡。警方初步勘查現場，並未發現遺書，屋內也無外力入侵跡象；賴妻透露，丈夫多年前罹患肝癌，懷疑可能難忍病痛折磨才會想不開。目前全案朝自殺方向偵辦，確切原因還有待警方進一步調查釐清。

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