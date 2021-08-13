　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不僅打火派遣全國最龜速　這縣市議員再爆消防車最舊最不夠

▲▼賴佳微質詢指出台中市消防局消防車總數六都最低，老爺車比例卻是六都最高。（圖／賴佳微服務處提供）

▲賴佳微質詢指出台中市消防局消防車總數六都最低，也是六都最舊。（圖／賴佳微服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

別讓火神再流淚！台中火警受理至出勤時間13日遭爆料全國最長，市議員賴佳微等人加碼爆出，台中市消防車數量只比低標高一點，六都最不足，連老爺車等級的消防車比例也市六都最高！議員認為，民眾關心消防弟兄權益，市府卻對消防裝備提升無動於衷！消防局表示，近2年已大幅增加預算購買消防車，明年預計編列1億1150萬元汰換各式消防車輛，逐步改善消防車輛老舊情況。

民進黨市議員賴佳微、周永鴻、李天生、江肇國、蔡耀頡今天上午在議會質詢，針對消防車輛對台中市消防局提出質詢。

▲▼台中大樓工地大火。（圖／民眾提供）

▲台中市消防車經常出勤各式火警。（圖／資料照）

議員賴佳微表示，電視劇「火神的眼淚」講述辛苦的第一線消防弟兄，全心奉獻自我，甚至犧牲自己生活、犧牲自己陪伴家庭的時間，來守護著民眾的生命安全，我們的台中消防員更是辛苦。去年她就一直替弟兄發聲，提到台中消防員休假天數是6都末段班，基層人力不足。

她表示，台中消防弟兄更大困難在於裝備安全性與不足！以消防車為例，消防署數據指出，台中市消防車總數227台，根據直轄市縣市車輛及人力配置標準，台中至少要223台，台中消防車竟僅大於基本配置量4台。看看第1名的桃園，比基本配置多44台，兩市就差近40 台，第2名高雄也多了30台，顯示地方政府重視消防員的決心有很大落差。

▲▼賴佳微質詢指出台中市消防局消防車總數六都最低，老爺車比例卻是六都最高。（圖／賴佳微服務處提供）

▲▼賴佳微質詢指出台中市消防局消防車總數六都最低，老爺車比例卻是六都最高。（圖／賴佳微服務處提供）

賴佳微說，消防車除了總數不足，竟然還最老舊！去年統計直轄市逾15年消防車輛比例，新北5.8％、桃園9.1％、台南19.61%、高雄24.51%、台北30.04％，而台中市32.16%最多！消防車是救災最重要的工具，台北就曾出現車輛老舊導致前傾，消防小隊長遭輾斃的憾事。消防車過於老舊、妥善率不佳、保養不夠確實，輕則拋錨，重責發生傷亡事故，甚至延誤到救災，這不是我們能夠忽視的問題。

她認為，陳副市長是警察出身，怎可以不關心台中消防弟兄的困境。桃園可以有這麼充足的消防車車輛，車輛的年輕度也是數一數二，他們的市府願意編列了大量預算給消防機關，充足弟兄設備，讓弟兄能夠保護自己，也能更有效率地守護市民。而我們的市府高層、消防局處的長官，在看完了火神的眼淚這部劇後，難道還要無動於衷，不加大預算支持力道來擦乾這些眼淚嗎？

消防局對此表示，截至今年7月底，消防車輛數計234輛，較基本配置數量223輛多11輛。市府購置消防車輛預算自2015年起，每年預算數分別為2015年3100萬元、2016年3380萬元、2017年5600萬元、2018年4540萬元、2019年4540萬元、2020年1億2662萬元2021年1億1991萬元。近2年已大幅增加預算購置消防車輛，明年預計編列1億1150萬元，汰換各式消防車輛，逐步改善消防車輛老舊情形。

防塵蟎、可水洗、不易變形

【更多新聞】

全國這縣市派遣打火最龜速！時間長達62.82秒　消防局說話了

極陰年鬼門開！帶白花油避邪網暴動　廖大乙激推「雙尖一圓」

最猛抓姦手法！妻找徵信社抓姦　敲破車窗硬開門丈夫全裸入鏡

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
惹怒陳其邁！特殊交友到同事家吃火鍋、玩桌遊　3人確診
台北確診者南下！　14處足跡公布
快訊／大雷雨轟5縣市！　北市「這1區」時雨量最多
快訊／台北染疫男搭「高鐵+客運」回老家　高雄待4天！車次曝光
快訊／永和樂華夜市淹水了！　中山地下道封閉
北市+2「1人為桃機地勤」　恐接觸機場外國人被感染
快訊／疑與家人吵架　桃園某國中13歲男學生墜樓
熱帶低壓生成！預測路徑出爐　有可能增強成颱
快訊／X Men趴高雄群聚＋2！　同事同桌聚餐中鏢
快訊／新北7月起驗出4例Delta　侯友宜：血淋淋教訓不能忘
BNT與台灣約好交貨期程！陳時中證實「進展順利」：很可能會來
LIVE／新北抗疫96天「今+0」　侯友宜最新說明
第七輪疫苗接種　陳時中透露：打AZ可能性高
快訊／永和炸雨「淹到膝蓋了」！　在地人：國光路太誇張了
信義區、雙和淹水警戒！　他急喊：聽到雷聲快進室內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

災難片《天坑》選在這縣市首映　網一面倒酸曝：到處免錢有得看

恩愛片分手後全上網　她IG慘遭騷擾驚崩潰！前男友一原因道歉了

子彈穿心前轉彎！勇警搏命抓惡匪　蔡旻庭出院感謝各界關懷

彰化「黑洞」真相曝！今再驚現路塌50公尺　都是這家公司害的　

欠錢莊3萬　不孝兒自演遭擄逼媽匯錢！她急飆血壓送醫

雨彈狂炸新北半小時！永和樂華夜市淹水了　中山地下道封閉

女大生崩潰認私密衣物：太噁心　他恐怖癖好最愛「自助洗」

快訊／疑與家人摩擦…桃園某國中13歲男學生墜樓！送醫急救中

GPS鬼引路胸器女卡輪困溪旁　豪雨驟下她電話中崩潰哭求警

罰小學生坐特別座！導師被罵混蛋怒告　反被法官打臉：本來就霸凌

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

災難片《天坑》選在這縣市首映　網一面倒酸曝：到處免錢有得看

恩愛片分手後全上網　她IG慘遭騷擾驚崩潰！前男友一原因道歉了

子彈穿心前轉彎！勇警搏命抓惡匪　蔡旻庭出院感謝各界關懷

彰化「黑洞」真相曝！今再驚現路塌50公尺　都是這家公司害的　

欠錢莊3萬　不孝兒自演遭擄逼媽匯錢！她急飆血壓送醫

雨彈狂炸新北半小時！永和樂華夜市淹水了　中山地下道封閉

女大生崩潰認私密衣物：太噁心　他恐怖癖好最愛「自助洗」

快訊／疑與家人摩擦…桃園某國中13歲男學生墜樓！送醫急救中

GPS鬼引路胸器女卡輪困溪旁　豪雨驟下她電話中崩潰哭求警

罰小學生坐特別座！導師被罵混蛋怒告　反被法官打臉：本來就霸凌

快訊／柯文哲宣布「市有不動產」8-10月租金減免 營業50%、住宅20%

快訊／不打高端就是不愛國？柯文哲感嘆：為什麼把人民逼到這境界？

玉山盃／伍祐城5局封鎖雨神助攻　桃園市冠軍戰拚連霸

小丘陵校舍+山谷走廊　竹市關埔國小打造非典型創意校園

水淹兩層樓！ 餐館夫妻回憶驚恐3小時：身綁保麗龍手拉手也許能活

楊丞琳運動照「鏡面反射畫面」掀暴動！掌鏡人是大咖港星：再幫妳拍

年增30.9%　中國前7月實際使用外資千億美元

打造最大公民電廠　張麗善堅守「三不三要」原則發展漁電共生

疫情破口到底在哪？　王浩宇挺陳時中：很可能是更早就出現破口

西蒙斯與瑞佛斯「關係破裂難修復」　費城隊友超過1個月沒聯絡他

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

亂刀捅死追求者　男「倒臥土地公廟亡」

祝釩剛4度呼麻　再獲緩起訴

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

即／恐怖運將捅頸　醉客倒臥血泊險死

新北社區5確診！10酒店小姐頻進出…他：防疫破口

快訊／孕媽逆向自撞！搶救3天宣告不治

即／苗栗土地公廟「1男身中2刀」倒沙發！民眾嚇壞報警

更多熱門

相關新聞

這縣市派遣打火最龜速　時間長達62.82秒

這縣市派遣打火最龜速　時間長達62.82秒

台中市受理火災派遣時間全國最久！民進黨多位市議員13日針對消防局業務質詢時，直指台中市受理消防火災派遣時間62.82秒，全國最久；第1梯次出勤時間不論是白天晚上也是六都最久！要求市府加強推廣119報案APP。消防局長曾進財表示，將會再研議精進方案，盼以最快速、正確及有效判斷的方式守護市民安全。

4歲童走失重逢片曝！　母這句讓網友淚腺炸裂

4歲童走失重逢片曝！　母這句讓網友淚腺炸裂

求滿租！稱職房東不容易　固定IP、追劇神器都要懂

求滿租！稱職房東不容易　固定IP、追劇神器都要懂

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

橫跨兩大屯區！台中403公頃重劃區　估將種下200棟建築物

橫跨兩大屯區！台中403公頃重劃區　估將種下200棟建築物

關鍵字：

消防車數量車齡賴佳微議員議會台中

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面