不僅打火派遣全國最龜速　這縣市議員再爆消防車最舊最不夠

▲賴佳微質詢指出台中市消防局消防車總數六都最低，也是六都最舊。（圖／賴佳微服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

別讓火神再流淚！台中火警受理至出勤時間13日遭爆料全國最長，市議員賴佳微等人加碼爆出，台中市消防車數量只比低標高一點，六都最不足，連老爺車等級的消防車比例也市六都最高！議員認為，民眾關心消防弟兄權益，市府卻對消防裝備提升無動於衷！消防局表示，近2年已大幅增加預算購買消防車，明年預計編列1億1150萬元汰換各式消防車輛，逐步改善消防車輛老舊情況。

民進黨市議員賴佳微、周永鴻、李天生、江肇國、蔡耀頡今天上午在議會質詢，針對消防車輛對台中市消防局提出質詢。

▲台中市消防車經常出勤各式火警。（圖／資料照）

議員賴佳微表示，電視劇「火神的眼淚」講述辛苦的第一線消防弟兄，全心奉獻自我，甚至犧牲自己生活、犧牲自己陪伴家庭的時間，來守護著民眾的生命安全，我們的台中消防員更是辛苦。去年她就一直替弟兄發聲，提到台中消防員休假天數是6都末段班，基層人力不足。

她表示，台中消防弟兄更大困難在於裝備安全性與不足！以消防車為例，消防署數據指出，台中市消防車總數227台，根據直轄市縣市車輛及人力配置標準，台中至少要223台，台中消防車竟僅大於基本配置量4台。看看第1名的桃園，比基本配置多44台，兩市就差近40 台，第2名高雄也多了30台，顯示地方政府重視消防員的決心有很大落差。

賴佳微說，消防車除了總數不足，竟然還最老舊！去年統計直轄市逾15年消防車輛比例，新北5.8％、桃園9.1％、台南19.61%、高雄24.51%、台北30.04％，而台中市32.16%最多！消防車是救災最重要的工具，台北就曾出現車輛老舊導致前傾，消防小隊長遭輾斃的憾事。消防車過於老舊、妥善率不佳、保養不夠確實，輕則拋錨，重責發生傷亡事故，甚至延誤到救災，這不是我們能夠忽視的問題。

她認為，陳副市長是警察出身，怎可以不關心台中消防弟兄的困境。桃園可以有這麼充足的消防車車輛，車輛的年輕度也是數一數二，他們的市府願意編列了大量預算給消防機關，充足弟兄設備，讓弟兄能夠保護自己，也能更有效率地守護市民。而我們的市府高層、消防局處的長官，在看完了火神的眼淚這部劇後，難道還要無動於衷，不加大預算支持力道來擦乾這些眼淚嗎？

消防局對此表示，截至今年7月底，消防車輛數計234輛，較基本配置數量223輛多11輛。市府購置消防車輛預算自2015年起，每年預算數分別為2015年3100萬元、2016年3380萬元、2017年5600萬元、2018年4540萬元、2019年4540萬元、2020年1億2662萬元2021年1億1991萬元。近2年已大幅增加預算購置消防車輛，明年預計編列1億1150萬元，汰換各式消防車輛，逐步改善消防車輛老舊情形。

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