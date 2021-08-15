　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「送來全身都黑的」人妻遭潑酒精點火慘死　狠夫臉胸燙傷恐毀容

▲▼防疫酒精成凶器。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲他疑潑妻酒精點火全身燒到黑，家中防疫酒精成凶器。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市14日傳出不幸悲劇，住在北區育強街的一對夫妻劉姓男子與張姓女子，疑似在家中吵架後縱火，張女90％燒燙傷，送醫後不治，據救治人員描述，「送來全身都是黑的。」另外，劉男60％二度燒燙傷，範圍包括前胸、臉部，目前已送進燒燙傷加護中心治療。

據救治人員透露，張女送到院時全身90%燒燙傷，已無呼吸心跳，「沒有一個地方是好的，都已經燒到黑了，像是從火場被救出的人一樣。」至於劉男傷勢集中在前胸，尤其右側胸部及腹部，另外臉部也遭到波及，恐有毀容之虞，日後重建不容易。

▲▼ 台中夫妻吵架後縱火！「妻全身90%燙傷」送醫搶救中。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中夫妻吵架後縱火！「妻全身90%燙傷」送醫搶救後不治。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方調查，夫妻於家中儲藏室爭吵，大兒子發現父母驚呼聲及儲藏室有火光，遂立即報警119救援，由於火勢猛烈，造成夫妻均重傷送往中國醫藥大學附設醫院急救，二名小孩則無受傷，目前經搶救，張女傷勢嚴重已死亡，劉男仍在急救，全案依法處理中。警消初步認為，劉男是拿防疫酒精潑灑在老婆身上，現場也留有一個5公升、75%防疫酒精容器，已經被燒到變形。至於詳細情形仍有待調查釐清。

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！陸網狂罵　1張親密照傻眼了
曾來台參加世大運！　運動員驚傳在「停車場自縊身亡」
快訊／驚悚瞬間曝！墾丁酒駕自撞釀1死1命危　轎車解體碎片噴滿
Delta確診「生不如死痛苦」曝！　醫：別以為死亡率低就不用
館長宣布：月餅全額退款！　還原「貴200元」問題始末
陳小春曝「3000塊賣掉弟弟」終生遺憾！　崩潰痛哭：找不回來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

便衣刑警緝毒認錯車！「偵防車衝撞+開3槍」　無辜男女被當大毒梟

「送來全身都黑的」人妻遭潑酒精點火慘死　狠夫臉胸燙傷恐毀容

時速破百瘋飆…不押恐再害人！野馬男「至少5年重罪」准押　

快訊／驚悚瞬間曝！墾丁酒駕自撞釀1死1命危　轎車解體碎片噴滿地

野馬男肇事前違規畫面曝！21歲女騎士命危　爸：她早上還叫我起床

高中生墜橋摔落「50m深山谷」昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

仰德大道水泥車釀4死8人傷！男載妻頭重創亡　家屬獲判賠733萬

快訊／三峽高壓電塔倒塌砸中鐵皮屋　55戶停電台電搶修中

原在停管處工作…北市「恐怖失業男」身帶美工刀　隨機割機車坐墊

快訊／野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

萌娃躲牆角偷吃餅乾！被爸抓包 她嚇傻...下秒甜笑邀爹一起享用

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「原音兄弟」製作人張暐弘求婚成功！　文慧如甜喊：謝謝你成為我的初戀❤

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

便衣刑警緝毒認錯車！「偵防車衝撞+開3槍」　無辜男女被當大毒梟

「送來全身都黑的」人妻遭潑酒精點火慘死　狠夫臉胸燙傷恐毀容

時速破百瘋飆…不押恐再害人！野馬男「至少5年重罪」准押　

快訊／驚悚瞬間曝！墾丁酒駕自撞釀1死1命危　轎車解體碎片噴滿地

野馬男肇事前違規畫面曝！21歲女騎士命危　爸：她早上還叫我起床

高中生墜橋摔落「50m深山谷」昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

仰德大道水泥車釀4死8人傷！男載妻頭重創亡　家屬獲判賠733萬

快訊／三峽高壓電塔倒塌砸中鐵皮屋　55戶停電台電搶修中

原在停管處工作…北市「恐怖失業男」身帶美工刀　隨機割機車坐墊

快訊／野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押

便衣刑警緝毒認錯車！「偵防車衝撞+開3槍」　無辜男女被當大毒梟

車庫被封印！她報警找人「傻眼真相」意外曝光：爛鄰居還裝沒事

張育成開轟隔日熄火4支0　印地安人4比6敗老虎

住義大「每人免1千」！加碼免費吃早餐　最美海洋飯店住1晚送1晚

動員救援分秒必爭　台南市消防局特搜整備救援友邦海地震災

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！　掀1張親密照傻眼了：衰爆

「送來全身都黑的」人妻遭潑酒精點火慘死　狠夫臉胸燙傷恐毀容

美國短跑好手曾來台參加世大運　驚傳在停車場自縊身亡

山西爆高傳染性「炭疽病」　小村9人皮膚潰爛泛黑：緊急隔離

時速破百瘋飆…不押恐再害人！野馬男「至少5年重罪」准押　

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

社會熱門新聞

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

野馬男肇事前違規畫面曝　21歲女騎士命危

3惡煞棒砸檳榔店　「淡定西施」被神出來了

野馬男被起底「是磁磚小開」！家族在桃園設廠

小六男被賞巴掌耳膜破裂　求償37萬元下場曝

野馬哥FB被洗版！孝女親人斥無腦：你最好每天燒香

成大碩生潛水尋找溺亡　相驗結果出爐

野馬男「撞女命危」比中指　檢聲押

他帳戶被當人頭很火　女反譏：你敢開嗎！

快訊／「野馬車主」栽了　跑車撞到整台報銷

仰德大道4死車禍　家屬獲判賠733萬

連長「戴口罩競走5km」體測猝死　高大成說話了

野馬男撞飛21歲女！移送上車還比中指

獨／野馬男撞女害命危！10hrs狂發45「IG驚文」

更多熱門

相關新聞

七夕放閃…天心曬老公「大腿叮滿包」

七夕放閃…天心曬老公「大腿叮滿包」

七夕情人節宛如放閃日，眾多藝人選在這一天向戀人、另一半告白。藝人天心正在劇組拍戲，情人節這天曬出一張韓籍老公金榮敏大腿被叮滿腫包的照片，背後含意甜翻大批網友。

七夕拜月老求姻緣　還有這一天參拜很靈

七夕拜月老求姻緣　還有這一天參拜很靈

蔣萬安告白太太　攜手帥兒下廚

蔣萬安告白太太　攜手帥兒下廚

洪孟楷七夕告白愛妻　網驚呼：水喔！太太超漂亮

洪孟楷七夕告白愛妻　網驚呼：水喔！太太超漂亮

七夕不放閃　馬英九曝父母戀愛史

七夕不放閃　馬英九曝父母戀愛史

關鍵字：

育強街台中七夕夫燒妻

讀者迴響

熱門新聞

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升

《小學堂》小西瓜近況曝光！

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

憂兒面試沒上　深夜12點LINE人資「有錄取嗎？」結果曝

快訊／蘇貞昌七夕宣布好消息　莫德納將再到貨24.9萬劑

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

《性生活》25cm是真的？女友解答

快訊／詹雅雯驚傳送急診！　于美人：請幫忙集氣

官員「3字」點燃怒火　蘇揆開罵一周內調離

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面