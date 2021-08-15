「送來全身都黑的」人妻遭潑酒精點火慘死　狠夫臉胸燙傷恐毀容

▲他疑潑妻酒精點火全身燒到黑，家中防疫酒精成凶器。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市14日傳出不幸悲劇，住在北區育強街的一對夫妻劉姓男子與張姓女子，疑似在家中吵架後縱火，張女90％燒燙傷，送醫後不治，據救治人員描述，「送來全身都是黑的。」另外，劉男60％二度燒燙傷，範圍包括前胸、臉部，目前已送進燒燙傷加護中心治療。

據救治人員透露，張女送到院時全身90%燒燙傷，已無呼吸心跳，「沒有一個地方是好的，都已經燒到黑了，像是從火場被救出的人一樣。」至於劉男傷勢集中在前胸，尤其右側胸部及腹部，另外臉部也遭到波及，恐有毀容之虞，日後重建不容易。

▲台中夫妻吵架後縱火！「妻全身90%燙傷」送醫搶救後不治。（圖／記者鄧木卿翻攝）



警方調查，夫妻於家中儲藏室爭吵，大兒子發現父母驚呼聲及儲藏室有火光，遂立即報警119救援，由於火勢猛烈，造成夫妻均重傷送往中國醫藥大學附設醫院急救，二名小孩則無受傷，目前經搶救，張女傷勢嚴重已死亡，劉男仍在急救，全案依法處理中。警消初步認為，劉男是拿防疫酒精潑灑在老婆身上，現場也留有一個5公升、75%防疫酒精容器，已經被燒到變形。至於詳細情形仍有待調查釐清。