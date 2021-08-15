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香港「民間人權陣線」宣布解散　召集人入獄無法維持運作

▲▼香港「民間人權陣線」宣布解散,召集人陳皓桓。（圖／路透社）

▲民陣曾發起過多場遊行集會。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港民間人權陣線（民陣）15日中午發表聲明，表示已於13日召開周年大會，出席成員團體一致決議由即日起解散，160萬港元的資產會捐給合適的團體。

民陣指出，近一年多來，政府不斷以疫情為由，拒絕民陣及不同團體的遊行申請，各成員團體遭受打壓，公民社會面臨前所未有的嚴峻挑戰，民陣本希望繼續以原有的方式與大家迎難而上，但召集人陳皓桓已因多宗案件身陷囹圄，秘書處已無法維持運作，而在沒有成員參與來屆秘書處的情況下，只能無奈宣布解散。

民陣還說，感謝過去19年來，香港市民並肩同行，一同經歷反23條、反高鐵、反大白象工程、雨傘運動、反修例運動，並且創造五十萬人、一百萬人、二百萬人遊行的紀錄，讓訴求響徹整個城市，讓世界看到香港，讓燈光照耀黑暗，讓民主自由種在人心。

民陣強調，雖然民陣不再存在，但相信不同團體仍然會繼續堅守理念，毋忘初衷，撐著公民社會。

民間人權陣線成立於2002年，在該組織巔峰時期，幾乎所有香港民主派團體都參與其中，但在「港版國安法」實施後，大量成員先後退出，並有許多核心成員被捕或入獄，包含前召集人陳皓桓、前召集人岑子杰等。

▼民陣前召集人陳皓桓已入獄。（圖／路透社）

▲▼香港「民間人權陣線」宣布解散,召集人陳皓桓。（圖／路透社）

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