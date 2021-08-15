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社會 社會焦點 保障人權

她超商「自行拿包裹」遭斥責　網友掀論戰！店員留言道歉

▲超商取貨流程引議。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲知名超商取貨流程。（圖／翻攝超商官網）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一名網友日前到便利商店去取包裹，因看見店員在忙，因此自己拿了包裹後就到櫃台要店員掃條碼準備結帳，卻一度被門市店員大聲斥責她先到貨架上拿回自己的包裹，該網友隨後講過程上網，發文一出引發兩派論戰，隨後更有疑似該門市店員也上網跟該名網友致歉，但得到的回應是「請你的主管第三方協助來當面說清楚道個歉吧！由你總公司處理，感恩」，也讓不少網友力挺門市店員。

▲超商取貨流程引議。（圖／翻攝嘉義綠豆人）

▲網友超商取貨過程遭店員斥責，將店員及事件經過上網。（圖／翻攝綠豆嘉義人）

該名網友發文內容如下：

今天在嘉義公園的民權路上的ok好商店取貨，當時看店員在忙，自行拿取包裹至櫃臺要讓店員掃條碼。店員很大聲斥責的說：小姐你不能自行拿包裹。我：哦好！店員：你知道你這樣自己拿包裹，我是可以報警處理妳嗎？這不是商品（店員隨即摔桌上的東西）。請問我是犯了什麼法，這個店員在5.6個客人面前大聲斥責我說要報警處理我。聽說這個店員已被罰錢跟要上服務禮儀的課，不知道真假，會在追蹤。

▲超商取貨流程引議。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲各家超商取貨流程不一，可客戶自取也有由店員才可拿。（圖／網友提供）

疑似門市店員回應，「你好，我是幫你服務的那位店員，我在此為我當時的服務態度跟你致歉，當下態度那麼凶是我不對，真的很對不起，因為本門市並未提供自行取貨的服務，而且在那之前已有好幾位客人也有未經我們允許就直接自行拿取架上的網路商品，導致我們對此行為比較敏感在意，情緒也比較激動，因此對你態度不佳，真的很抱歉。」

▲超商取貨流程引議。（圖／翻攝嘉義綠豆人）

▲知名超商取貨流程。（圖／記者翁伊森翻攝）

有網友表示，「為什麼可以擅自拿包裹？？」、「你去超商有自己泡咖啡、拿菸不？架上沒貨自己進後倉找去？傻鳥」、「這不行吧？掉了包店員要負責的不是嗎？不必要的舉動會引來誤會的！」、「這間明明就有告示牌 人家沒報警就不錯了 」、「這麼基本的事 店員在怎麼忙你也不能 自己去拿人家櫃子裡的東西 你這樣是偷竊行為」、「只要你有先去報三碼 店員就會跟你說不能去拿，很明顯他就是直接去拿沒經過店員，這間店我取件很多次，收銀機上就貼不能自己去拿，非常清楚」。

但也有網友表示，「每家店規定不一樣…OK和全家不能自取。我家附近的7-11就自己取貨結帳！重點是取貨區在櫃台附近，店員都看得到！」

有店家表示，當商品送達買家指定門市後，系統會發訊息通知買家商品已到貨，並於七天內至門市領取。 請攜帶身份證或任何可以驗證收件人身份的證件，至門市提供您的手機末三碼，並支付款項(含商品費用與運費$60) 才能完成取貨。 備註：買家取貨時需進行身份驗證，因此請務必確認您攜帶的證件，可清楚辨識是否為買家本人。

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