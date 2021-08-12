迷途婦街頭徘徊　警找村長助返家

▲東港警分局興龍派出所所長黃奕鳴、警員陳哲寬在村長協助下載陳婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「找村長問看看」，84歲陳姓老嫗在車水馬龍的路上徘徊，東港警方獲報處理，她僅能回答住在「中洲村」，其他都答不出來，員警問不出所以然來，趕緊找中洲村長協助，村長一看就知道她的住處，趕緊送她返家，讓著急找的她的家人鬆了一口氣。

東港警分局興龍派出所所長黃奕鳴、警員陳哲寬2員於巡邏勤務中接獲民眾報案，稱一名老婦人神情恍惚徘徊在新園鄉南興路段，因該路段為轄區主要道路，車流多且車速快，警方隨即趕往瞭解。



警方到場，先將老嫗帶至路旁確保其安全並安撫其緊張情緒，詢問老嫗年籍資料及居住地址，僅能表示居住於新園鄉中洲村，其餘一概不知，正當傷透腦筋時，所長靈機一動隨即將老嫗載往中洲村長家中詢問是否認識，沒想到村長一眼即認出老婦為84歲除姓老嘔，最後在村長引領下警方順利將老嫗載回家。

警方抵達她住處時，家人恰好因找不到她憂心忡忡地外出尋找中，後其女兒接到警方通知已平安將老嫗送回家中才鬆了一口氣，並表示幸好有警方及時協助，不然母親若走離村莊的話，後果可能不堪設想。



東港警分局長林文煜呼籲，若家中有長者或需照顧成員者，可選擇以陪同外出方式保護其安全，請多加給予關懷與陪伴，避免讓其自行外出。儘可能在長者的隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等識別資料，以便提供警方或相關單位辨識，能快速聯絡家屬，多一份保障，另外，呼籲老人家夜間出門請穿著亮色衣服，確保安全。

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