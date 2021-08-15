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社會 社會焦點 保障人權

疑照顧壓力大！桃園母「剪斷1歲兒命根」　還拍照上傳臉書

▲少女拿剪刀丟向黎男。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林女剪斷1歲兒子的下體，桃檢依法起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名林姓女子疑照顧兒女壓力過大，今年3月26日下午因1歲兒子不停哭鬧，情緒失控下，持剪刀狂剪兒子下體，還拍照上傳臉書。男童經搶救後，雖接回斷肢，惟日後排尿、勃起功能恐受損，且產生相關後遺症。桃園地檢署日前偵結全案後，依家暴重傷害罪嫌，將林女起訴。

據了解，林女（34歲）與丈夫婚後育有1子1女，大女兒2歲、小兒子1歲，平時丈夫白天外出工作，孩子皆由林女獨自照顧。事發當天，林女疑獨自照顧一對兒女壓力過大，聽聞兒子不斷哭鬧，突然情緒失控，衝到廚房拿剪刀狂剪兒子下體，造成兒子生殖器斷裂。不料，事後林女非但沒有報案，還拍下兒子傷勢上傳臉書，並打電話告知丈夫。

丈夫接獲電話驚覺不對勁，趕緊報案，警方立即到場逮捕林女，並查扣犯案用剪刀，全案因而曝光。此外，男童經送醫急救後，雖幸運接回斷肢，但因陰莖損傷、尿道斷裂、尿道海綿體斷裂及陰莖海綿體斷裂等傷害，即便接回，男童日後排尿、勃起功能恐會受損，僅能恢復9成與7成，另產生皮膚潰爛、靜脈阻塞、尿道狹窄、廔管等後遺症。

林女偵訊時坦承不諱，再加上丈夫說詞、臉書截圖等事證，桃園地檢署日前依家暴重傷害罪嫌將林女起訴，另建請法院依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑。據悉，林女目前仍在押看守所，而其兩名子女則由社會局安置保護中。

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