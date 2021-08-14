亞超音速結合幾乎無法阻攔　052D艦加長版首射鷹擊-18

▲大陸亞超音速結合反艦巡航導彈「鷹擊-18」。（圖／翻攝自新浪軍事）

特約記者陳孟孟／綜合報導

解放軍為配備反潛型直-20進而魔改加長甲板的052D最新改進型，近期首度公開展示發射鷹擊-18導彈畫面。這款曾被美國海軍譽為「幾近完美」的反艦巡航導彈，其末端攻擊速度可提升2.5馬赫至3馬赫，擁有極強突防性能，據了解針對這種末端速度達到三倍音速的導彈，過去在實戰中從未有過成功實施過攔截的案例。

《人民海軍》報導，北部戰區某驅逐艦支隊導彈驅逐艦淮南艦（舷號123）近日在黃海開展了一場實戰化攻防演練。影片指出，當日的黃海某海域煙霧濛濛，正在破霧前行的淮南艦接到預警，全艦立刻轉入一級戰鬥部署。隨著一聲令下，淮南艦前甲板「巧克力」垂發系統中發射了一枚導彈，向著數百公里外的海上目標飛去。

從該型導彈的輔助飛行裝置來看，正是大陸亞超音速結合反艦巡航導彈「鷹擊-18」。所謂的亞超音速結合，即導彈飛行初中段採用亞音速，進入末段攻擊的階段，速度提升到超音速，兼顧攻擊射程和突防能力。英國《詹氏防務周刊》曾分析，鷹擊-18最讓美軍感到威脅的是，其能夠透過實施重力加速度為10G的轉彎機動動作，規避敵艦的防空火力，從而擊敗宙斯盾艦載防空系統及驅逐艦，只要命中1枚就足以使一艘宙斯盾戰艦喪失作戰能力。

▼052D最新改進型淮南艦發射鷹擊-18導彈。（圖／翻攝自人民海軍）

中共是在2019年於建政70周年閱兵式上，首度向世界展示這款由中國自行研製的新型潛射、艦射反艦巡航導彈鷹擊-18和其改進型鷹擊-18A。而此次軍媒所公開淮南艦發射導彈畫面，也是被大陸軍迷暱稱為「052DL型」加長甲板的052D最新改進型驅逐艦，首度公開展示發射鷹擊-18畫面。

據統計，自2012年首艘052D下水開始算起，該型艦的生產過程已將近10年，期間大致經歷三個批次的改進。第一、第二批次的052D區別較小，僅是近防炮做了調整，而第三批次在外觀上最大的區別就在於加長直升機起降甲板，為的是能更好配置反潛型直-20直升機。

此外，052DL還換裝了新型米波對空搜索雷達，由原本的H/LJQ-517B型遠程對空警戒雷達換成了巨大的網狀新型雷達。有分析認為，這款因外形被暱稱為「蒼蠅拍」的新雷達，將可大幅度提高艦艇探測隱身目標能力，為艦艇提供更遠的預警範圍，進而增加預警時間。

▼052D加長版換裝新型米波對空搜索雷達，外媒預估可用於探測隱身戰機。（圖／翻攝自人民空軍）