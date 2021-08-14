美軍「雷射戰車」完成射擊測試　2022年投入實戰

▲美軍的雷射武器將搭載於史崔克裝甲車。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國陸軍研發一款搭載於史崔克裝甲車（Stryker vehicle）的雷射武器，已經完成了首次射擊測試，也代表著這款武器已經具備了部署能力，預計在2022財政年度，將會交付一個排的史崔克雷射戰車投入實戰。

根據《任務與目標》（Task & Purpose）報導，美國陸軍9日宣布，在今年夏天已在奧克拉荷馬州的錫爾堡（Fort Sill）完成了首次定向能量機動短程防空（DE M-SHORAD）戰鬥射擊。

美國陸軍聲明中表示，雷射武器系統對無人機、火箭彈、火砲砲彈和迫擊砲彈都具有殺傷力，能夠有效增加美國陸軍的防禦能力，並且降低後勤需求和使用成本。

▲美軍計畫2022將會交付一個排的雷射戰車投入實戰。（圖／路透社）



美國陸軍指出，「快速能力和關鍵技術辦公室」 （RCCTO）計劃在2022財年的某個時候向實戰部隊交付一個排的史崔克雷射戰車，一共4輛。

報導還指出，DE M-SHORAD系統並不是美國陸軍目前在研的唯一雷射武器系統，該部隊還將在2024年之前部署300千瓦級的「非直射火力保護能力-高能雷射」（IFPC-HEL）車載激光武器。

50千瓦級的史崔克雷射戰車主要用於對付無人機、空中砲火等，但300千瓦級IFPC-HEL系統可能用於對抗巡弋飛彈。