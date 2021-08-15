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採光、景觀兼備的「天井之屋」　傾瀉而下的陽光成為生活的主角

你也有嚮往大面落地窗，卻擔心暴露隱私的困擾嗎？由以色列建築師 Meirav Galan 改建、位於特拉維市 Neve Tzedek 社區的 Neve Tzedek Patio House ( 天井之屋 )，就是一座兼顧採光、景觀、隱私和美學的現代摩登別墅。

這座別墅擁有悠久的歷史，它在 19 世紀末建成，最近一次的擴建和維護工程則在 2020 年完成。一開始，它只是一座平頂的單層房屋，直到 20 世紀 30 年代，這些房屋被擴建和重新設計，增加了帶有瓦片屋頂的第二層：一個陽台以及室外的樓梯。隨著時間流逝，這座美麗的屋子逐漸被塵封、忽視。

然而，它近年被賣給了它的新主人，一個六口之家，才有了如新嶄新的樣貌。

建築師 Meirav Galan 回憶，在我第一次到訪這所房子時，儘管它看起來並沒有得到足夠的照護，但我可以感受到一種結合歐式魅力、地中海風格的奇妙氛圍。「我發現了令人印象深刻的挑高天花板、經典的歐洲木門和窗戶、鐵製欄杆，以及一個美麗的地中海陽台，散發著濃郁的巴黎氣息。我想像自己重新詮釋了這個故事，並與客戶的夢想交織在一起。」

圖文來源：ArchDaily 

（完整文章請看瘋設計

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