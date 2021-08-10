世界室內設計節上百件作品入圍！中西合璧、回歸自然、未來感成三大亮點

文／瘋設計

2021 INSIDE 世界室內設計獎（INSIDE World Festival of Interiors）近期公佈了最新入圍名單，它不僅是 WAF 世界建築獎的姊妹獎項，也是室內設計專業人士的全球盛事，更是全球唯一將獎項、現場評選、會議和交流結合在一起的室內設計節。

今年共有來自全球 20 多國、高達上百件作品入圍，競爭激烈。《瘋設計》作為 WAF 唯一合作的台灣媒體，為讀者整理了各類別的入圍作品，並進一步發現「中西合璧」、「回歸自然」、「實驗性與未來感」已成全球趨勢，是今年不能錯過的三大亮點，趕緊跟我們看下去！

酒吧和餐廳 Bars & Restaurants

Gentry Club 位處香港繁華市中心的高樓中，能欣賞維多利亞港的景致。空間規劃的靈感來自中國傳統的四合院，中心區域被規劃為連接所有區域的公共交通區域，同時也建立了地方和客人之間的聯繫。佈局遵循四邊形建築佈局：門廳-主入口區為前院，產品展示區為中庭，餐廳與烹飪工作室和休息區為翼屋（中國傳統建築中屋簷兩端翹起的尖角），最後則是私人套房作為主屋，可屬融合了現代建築特性與中國古典規律的作品。

PIA Interior Company Limited Gentry Club

教育機構 Education

江灣城兒童活動中心（Jiangwan City Children’s Activity Center）位處中國南京市建鄴區國際展覽中心西部，坐落在原仁恒國際江灣城售樓處的舊址上。反幾設計團隊秉持著可持續發展的理念，兼顧空間的美觀實用性與兒童安全健康，目的是在快節奏的城市生活空間中，創造出一個有別於社區的純淨小世界，並在滿足幼兒嬉戲的基礎上，以適應不同質量和水平的幼兒教學活動。

圖文來源：World Festival of Interiors

（完整文章請看瘋設計）

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