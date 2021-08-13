　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

青山周平新作「1402咖啡店」　神奇魔法盒子創造裡應外合的空間感

文／瘋設計

青山周平 是日本知名建築師，以現代設計工法融合社區、環境的作品聞名。他位於中國河北阿那亞社區內的新作「1402 咖啡店」，就在海邊市集旁原有的坡屋頂紅磚建築中，營業空間分為室內和室外區兩部分。

室內部分，設計團隊希望打破傳統咖啡館公共大空間的佈局方式，結合座位區、等候區、手沖吧台、景觀區、產品展示區等功能集結起來，變成一個「盒子」，並安裝在原有建築旁，分隔了原本無隔間的基地，創造更多元且新鮮的咖啡空間體驗。這個從紅磚建築的臨街立面延伸而出的茶色混凝土盒子，賦予了原本規則的建築外立面新的視覺焦點，激發客人進入探尋的好奇心。

咖啡館外立面以通透的大玻璃窗為主，面向廣場一側的電動折疊門及面向外擺區的折疊窗，在天氣宜人的時候可以完全打開，連通室內外的空氣和人際互動。作為設計亮點的「盒子」則被劃分為大小不一的半私密座位和空間，無論客人想獨處或是與好友餐敘，都能在這裡找到理想的距離和方式。

圖文來源：B.L.U.E. Architecture Studio 

（完整文章請看瘋設計

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
惹怒陳其邁！特殊交友到同事家吃火鍋、玩桌遊　3人確診
台北確診者南下！　14處足跡公布
快訊／大雷雨轟5縣市！　北市「這1區」時雨量最多
快訊／台北染疫男搭「高鐵+客運」回老家　高雄待4天！車次曝光
快訊／永和樂華夜市淹水了！　中山地下道封閉
北市+2「1人為桃機地勤」　恐接觸機場外國人被感染
快訊／疑與家人吵架　桃園某國中13歲男學生墜樓
熱帶低壓生成！預測路徑出爐　有可能增強成颱
快訊／X Men趴高雄群聚＋2！　同事同桌聚餐中鏢
快訊／新北7月起驗出4例Delta　侯友宜：血淋淋教訓不能忘
BNT與台灣約好交貨期程！陳時中證實「進展順利」：很可能會來
LIVE／新北抗疫96天「今+0」　侯友宜最新說明
第七輪疫苗接種　陳時中透露：打AZ可能性高
快訊／永和炸雨「淹到膝蓋了」！　在地人：國光路太誇張了
信義區、雙和淹水警戒！　他急喊：聽到雷聲快進室內

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

青山周平新作「1402咖啡店」　神奇魔法盒子創造裡應外合的空間感

後疫情時代的小當家！凍足食物安心在家　ME子の食物儲存術

在地人注意！漢堡王宜蘭限定「三星蔥華堡」　只有2周吃得到

七夕限定買1送1！超商、連鎖咖啡優惠懶人包　半價爽喝星巴克

口味任選！超商限定「哈根達斯雪糕、迷你杯買2送1」　還能買9送9

【廣編】38度金門高粱酒20週年慶　限量酒款及酒瓶造型悠遊卡禮盒組搶先開賣

KID「變老」體力照樣超狂、峮峮童顏萌爆　社群秀「光泉豆漿」hold住健康

【廣編】你所不知道的塩田千春　富邦講堂獨家分享內心的細膩靈魂

情侶悶太久「凍未著」　網購情人節「甜甜價」助攻送禮儀式感

【廣編】遠東百貨、city’super攜加拿大辦事處　祭百款加拿大美食

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

青山周平新作「1402咖啡店」　神奇魔法盒子創造裡應外合的空間感

後疫情時代的小當家！凍足食物安心在家　ME子の食物儲存術

在地人注意！漢堡王宜蘭限定「三星蔥華堡」　只有2周吃得到

七夕限定買1送1！超商、連鎖咖啡優惠懶人包　半價爽喝星巴克

口味任選！超商限定「哈根達斯雪糕、迷你杯買2送1」　還能買9送9

【廣編】38度金門高粱酒20週年慶　限量酒款及酒瓶造型悠遊卡禮盒組搶先開賣

KID「變老」體力照樣超狂、峮峮童顏萌爆　社群秀「光泉豆漿」hold住健康

【廣編】你所不知道的塩田千春　富邦講堂獨家分享內心的細膩靈魂

情侶悶太久「凍未著」　網購情人節「甜甜價」助攻送禮儀式感

【廣編】遠東百貨、city’super攜加拿大辦事處　祭百款加拿大美食

快訊／不打高端就是不愛國？柯文哲感嘆：為什麼把人民逼到這境界？

玉山盃／伍祐城5局封鎖雨神助攻　桃園市冠軍戰拚連霸

小丘陵校舍+山谷走廊　竹市關埔國小打造非典型創意校園

水淹兩層樓！ 餐館夫妻回憶驚恐3小時：身綁保麗龍手拉手也許能活

楊丞琳運動照「鏡面反射畫面」掀暴動！掌鏡人是大咖港星：再幫妳拍

年增30.9%　中國前7月實際使用外資千億美元

打造最大公民電廠　張麗善堅守「三不三要」原則發展漁電共生

疫情破口到底在哪？　王浩宇挺陳時中：很可能是更早就出現破口

西蒙斯與瑞佛斯「關係破裂難修復」　費城隊友超過1個月沒聯絡他

災難片《天坑》選在這縣市首映　網一面倒酸曝：到處免錢有得看

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

消費熱門新聞

快來省荷包！速食店連7天買1送1

美式買1送1！超商限時3天七夕咖啡飲品優惠

七夕限定！超商、連鎖咖啡優惠懶人包

網推洗碗神器戰勝油膩氣炸鍋

家樂福再傳要賣台灣事業！業者回應

超商哈根達斯雪糕、迷你杯限時買2送1

KID秀「光泉豆漿」hold住健康

38度金門高粱酒20週年慶　限量酒款搶先開賣

石二鍋祭外帶好康　滿額送「一起挺過能量盒」

超商限定！60元有找爽嗑哈根達斯雪糕

林可彤：脫離炸屎地獄直奔天堂！

限時1個月吃麥當勞異國風新堡

宜蘭限定「三星蔥華堡」限時2周吃

「超柔感氣墊棉」秒吸乾爽好自在

更多熱門

相關新聞

世界室內設計節上百件作品入圍

世界室內設計節上百件作品入圍

2021 INSIDE 世界室內設計獎（INSIDE World Festival of Interiors）近期公佈了最新入圍名單，它不僅是 WAF 世界建築獎的姊妹獎項，也是室內設計專業人士的全球盛事，更是全球唯一將獎項、現場評選、會議和交流結合在一起的室內設計節。

珠寶店變游泳池悠遊在愛琴海上

珠寶店變游泳池悠遊在愛琴海上

奧運主場館用「寺廟」打造日本味

奧運主場館用「寺廟」打造日本味

紐約特製甜美夫婦小宅

紐約特製甜美夫婦小宅

葡萄牙「度假小屋」把陽光引室內

葡萄牙「度假小屋」把陽光引室內

關鍵字：

青山周平 建築 咖啡店 室內設計

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面