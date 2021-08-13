青山周平新作「1402咖啡店」　神奇魔法盒子創造裡應外合的空間感

文／瘋設計

青山周平 是日本知名建築師，以現代設計工法融合社區、環境的作品聞名。他位於中國河北阿那亞社區內的新作「1402 咖啡店」，就在海邊市集旁原有的坡屋頂紅磚建築中，營業空間分為室內和室外區兩部分。

室內部分，設計團隊希望打破傳統咖啡館公共大空間的佈局方式，結合座位區、等候區、手沖吧台、景觀區、產品展示區等功能集結起來，變成一個「盒子」，並安裝在原有建築旁，分隔了原本無隔間的基地，創造更多元且新鮮的咖啡空間體驗。這個從紅磚建築的臨街立面延伸而出的茶色混凝土盒子，賦予了原本規則的建築外立面新的視覺焦點，激發客人進入探尋的好奇心。

咖啡館外立面以通透的大玻璃窗為主，面向廣場一側的電動折疊門及面向外擺區的折疊窗，在天氣宜人的時候可以完全打開，連通室內外的空氣和人際互動。作為設計亮點的「盒子」則被劃分為大小不一的半私密座位和空間，無論客人想獨處或是與好友餐敘，都能在這裡找到理想的距離和方式。

圖文來源：B.L.U.E. Architecture Studio

（完整文章請看瘋設計）

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