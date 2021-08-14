「血栓疑慮」AZ疫苗沒人打？南韓開放30至49歲打殘劑　最後只能丟掉

▲南韓最近出現剩餘的AZ疫苗被大幅丟棄的情況。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最近由於莫德納在生產供應上屢次跳票，導致防疫當局不得不調整接種計畫，拉長輝瑞（BNT）與莫德納疫苗的2劑施打間隔，先前才於昨（13）日開放30至49歲族群施打阿斯特捷利康（AZ）疫苗殘劑，沒想到卻被爆出各地醫療院所丟棄剩餘AZ疫苗的事件頻傳，而這緣起於防疫當局朝三暮四的接種計畫。

根據韓媒《News1》、《朝鮮日報》，記者13日下午3時40分打開手機軟體搜尋忠清北道清州市一帶，發現多處醫療院所都有所謂的「剩餘疫苗」（殘劑，잔여백신），不過仔細端詳才發現，剩下的疫苗清一色都是AZ，而非在南韓國內也炙手可熱的輝瑞、莫德納，一瓶AZ疫苗可供10人接種，不過開瓶6個小時後就得因失溫丟棄。

每間醫療院所的殘劑最少為1人份、最多則可高達10人份，剩餘的AZ疫苗被丟棄的情況正大幅增加。

報導分析箇中原因，其實因為50多歲族群已於先前接種過第1劑的輝瑞或莫德納疫苗，因此沒必要跟著搶剩下的AZ疫苗殘劑，75歲以上的高齡族群也正在進行輝瑞疫苗施打，而南韓防疫當局才以血栓副作用疑慮為由，於7月才將AZ疫苗的建議施打年齡由30歲以上往上調整至50歲以上，造成AZ疫苗無人施打。

▲輝瑞160萬劑疫苗，已於11日抵達南韓仁川國際機場。（圖／達志影像）

也因此，南韓防疫當局才緊急於13日開放AZ疫苗的殘劑給30至49歲族群的民眾施打。根據南韓疾病管理廳統計，從今年2月底至8月12日為止，全國共丟棄1613瓶疫苗（約1萬5000劑），其中AZ疫苗就占了高達931瓶。另外，由於血栓副作用的疑慮被媒體大肆報導，相對而言也會影響登記施打AZ殘劑的人數。

南韓防疫當局預估，60至74歲之間的族群已於12日起開始實施AZ疫苗的第2次接種，因此將有助於減緩AZ疫苗被大為丟棄的現象。

居住在清州市的52歲姜姓婦女表示，「我被納入第1劑接種的名單內，因此根本沒必要搶打AZ疫苗，反正都要晚一點才能打得到，還不如接種傳言副作用較少的輝瑞或莫德納疫苗。」

►防堵變種病毒！南韓向輝瑞「追加採購」3千萬劑疫苗 估明年初到貨

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast