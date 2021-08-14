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與柯P視訊遭出征！王齊麟無奈「我們只是運動員」　藍營議員怒轟1450

▲王鴻薇14日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲王鴻薇14日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者蘇晏男／台北報導

羽球男雙國手「麟洋配」王齊麟、李洋在東京奧運奪金凱歸，聲勢水漲船高。不過，王齊麟昨天把與台北市長柯文哲視訊的事情分享在臉書，並表示謝謝市長的祝福與勉勵，卻遭不滿柯文哲網友出征，導致他留言呼籲大家不要放大本是很簡單的分享。對此，國民黨台北市議員王鴻薇以此與上回柯文哲介紹港式飲茶餐廳添好運相比，直批1450劣跡斑斑，管你金牌選手或米其林餐廳，逢柯就反，沒藥可救，把環境搞成文字獄，只會讓人更看清誰比較噁心。

王齊麟、李洋昨中午收到柯文哲的連線邀請，與他視訊聊天。事後，王齊麟在臉書粉專分享此事，並表示謝謝市長的祝福與勉勵，「阿北很親民也很好聊」，去年出席羽您有約羽球公益賽開幕活動時，與李洋跟柯一起搭配打了一場三對三的比賽，沒想到柯運動細胞還不錯，球都有打到。

他也說，看到照片有發現阿北的中餐還放在旁邊，邊聊還要邊處理公務，辛苦嘍。謝謝市長特別打來祝賀我們，我們會繼續努力的。

不料，貼文發布後，卻反招致許多不滿柯文哲的網友出征撻伐。其中有人表示，「這個讚真的按不下去！珍惜羽毛」、「請愛惜羽毛，遠離阿里不達的人，我支持麟洋，但這個讚按不下去」、「永遠支持麟洋，可是交朋友要慎選...髒東西要離遠一點」、「無法理解為什麼要找一位評價很差的人來做宣傳」。

類似留言充斥該篇臉書文，王齊麟則統一回覆，「無論是總統、市長或長官的祝福和接見，我們都很感激，大家或許有不同的政治立場和喜好，但我們只是單純的運動員，接受到任何長官的祝賀我們都心存感激，也希望大家不要放大我們原本只是很簡單的分享」。

對此，王鴻薇14日下午在臉書表示，王齊麟發簡單一則感謝市長支持的文章，沒想到居然引來綠網軍「撻伐」，更揚言從此抵制，真的讓人看得心疼，1450劣跡斑斑，管你金牌選手，米其林餐廳，沾柯就黑，逢柯就反，走火入魔，沒藥可救。

王鴻薇說，這樣的言論，也讓很多人跟她一樣，紛紛留言「1450連這個都能出征」、「綠軍出征，笑到往生。」顯然這樣極端的言論，樂此不疲。

王鴻薇也提及柯文哲的「添好運事件」，並批評，柯文哲叫外賣，綠網軍跑去出征，王齊麟感謝柯文哲，綠網軍無差別攻擊。讓政治歸政治、體育歸體育，把環境搞成文字獄，只會讓人更看清誰比較噁心。

添好運事件起因是，今年6月28日，柯文哲鑒於三級警戒致餐廳營收下降，因此訂餐支持添好運；沒想到，添好運臉書粉專發文分享此事，感謝柯文哲支持，卻引來網友留言撻伐，甚至有人揚言從此拒買。

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