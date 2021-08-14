野馬男被起底「是磁磚小開」！家族在桃園設廠　曾幫館長設計LOGO

▲野馬男苗栗撞傷女騎士。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名葉姓設計師接連闖禍，日前才向陳時中部長嗆聲，14日凌晨又因為超速闖紅燈，將21歲巫姓女騎士撞成命危。事後，葉姓設計師也被起底，家族疑似在桃園觀音經營磁磚廠，是名磁磚小開，還曾幫網紅「館長」陳之漢設計過LOGO。

23歲葉姓設計師日前在台南逆向闖紅燈、發文恐嚇陳時中，鬧上新聞版面，14日清晨6點駕駛福特黃色野馬跑車（Ford Mustang），在苗栗台一己線狂飆，與21歲的巫姓女騎士發生碰撞，導致巫女頭部重創命危。

▼野馬男撞上21歲巫姓女騎士，導致對方頭部重創命危。（圖／記者黃孟珍攝）



事件發生2小時以後，葉男在個人IG上更新，自己在苗栗竹南出了車禍，「我的速度，跟她的速度，剛剛好就是100%死角，連我都反應不了！」

葉男脫序的行為引起熱議，也因此遭到撻伐，家庭背景也因此被起底。據了解，葉男的家族疑似是在桃園觀音經營磁磚廠，是名磁磚小開，也曾幫網紅「館長」陳之漢設計LOGO。

不過，葉男撞人後連續在IG發限時動態的行為，引起了網友憤怒，在貼文底下嗆聲，「到底誰教你的廉恥？撞人一點愧疚感都沒有？你真的很可悲」、「你繼續囂張！人賤會有人收」、「沒闖紅燈的前提下，飆到200我覺得你很厲害，但是你闖紅燈還撞到人，我只能說你那個叫野驢，5.0才叫野馬，但你充其量是路邊野狗」、「台灣有你這種咖小在，是不可能NO.1 的啦！」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘