陸人大將二審家教草案　禁營利性補教培訓

▲大陸近期針對補教業推出一系列新法規。（圖／CFP）



文／中央社台北14日電

繼減少作業負擔和校外補習的「雙減」政策後，中國全國人大下週將二次審議家庭教育法草案，其中明確不得組織營利性教育培訓，並明列不得組織營利性家庭教育培訓。

綜合北京青年報、香港星島日報等陸港媒體報導，13屆中國全國人大常委會第30次會議將於17至20日在北京舉行。全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉昨天在記者會回應媒體表示，「全國人大常委會高度重視未成年學生作業負擔和校外培訓負擔過重的問題，從立法層面積極施策，幫助學生減輕負擔、家長破解焦慮」。

據表示，中國全國人大常委會正在推進家庭教育法制定工作。草案明確，家庭教育的根本任務是立德樹人，家庭教育要尊重未成年人身心發展規律和個體差異，遵循家庭教育規律，貫徹科學的家庭教育理念。

臧鐵偉說，為明確家庭教育服務機構的職責是幫助家長展開家庭教育，而非為未成年人提供學科教育等，草案二審稿規定，家庭教育指導服務機構，不得組織或者變相組織營利性教育培訓，且明確為「非營利性家庭教育服務機構」。

臧鐵偉並表示，提請本次常委會會議審議的草案二次審議稿擬將名稱修改為「中華人民共和國家庭教育促進法」。

官方此前力推的「雙減」政策對中國大陸學科類補教機構造成致命打擊，大批機構回應將嚴格執行相關規定並積極探索轉型之際，據指紛紛投身素質教育或成人職業教育。

例如新東方素質成長中心推出的「優質父母智慧館」被指另辟蹊徑，廣受關注。大批家長驚呼「小時候被培訓的是我們，萬萬沒想到，長大了當了父母了培訓的還是我們」。

但是新東方創始人俞敏洪透過微信回應說，新東方從來沒有、也絕不打算給家長進行所謂的學科培訓。