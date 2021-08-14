信守與齊柏林的承諾　他划蘭嶼拼板舟「海上環島」

▶︎達悟族人張士凱信守與齊柏林的承諾，帶領蘭嶼達悟族的數名「黑潮勇士」，划拼板舟海上環島。（圖／翻攝自「黑潮勇士 壯闊臺灣」粉專）

記者潘姿吟／綜合報導

疫情趨緩微解封，達悟族人張士凱，帶領來自蘭嶼達悟族的數名「黑潮勇士」，從台東長濱海岸出發，以拼板舟環島。張士凱表示，曾與已故導演齊柏林導演約定，透過直升機空拍拼板舟環台的畫面。雖然齊導不幸遇難，張士凱仍信守約定，在疫情降溫的第一時間就走上這一條水路，以「陸、海、空」三者結合壯闊呈現，讓更多人看見驚豔的台灣之美。

2021年，太苦了！困境，不再只是電視螢幕上的另一個世界，而是真真實實發生在這塊小島。台灣在上半年面臨旱災、下半年遭遇嚴重的本土疫情衝擊及水患，所有人的生活與心境都遭受強大的衝擊，張士凱卻認為：「越艱難越要勇敢面對！」不管再艱難的時刻都會過去。

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▲▼張士凱帶領黑潮勇士，划蘭嶼拼板舟以依次接力方式，環狀航行台灣一周。（圖／翻攝自「黑潮勇士 壯闊臺灣」粉專）

他帶領的黑潮勇士們，從台東長濱海岸啟航，以蘭嶼傳統拼板舟挑戰環島，找回達悟族永不服輸的海島冒險精神，也鼓勵台灣民眾一起勇敢撐過疫情影響的日子。

他們將依次接力式地經過台東、花蓮、宜蘭、基隆、新北、台北、桃園等，環狀航行台灣一周，預計於8/31抵達屏東完成壯舉，而支援團隊也會協助他們同時在臉書粉專「黑潮勇士 壯闊臺灣」更新每日的進度。