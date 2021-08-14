20歲妹參加魔鬼減肥營！15天後「全身僵直抽搐」亡　家屬悲痛屍檢

▲20歲女大生減肥營中猝死。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「張美慧，妳回家吧，媽媽想妳，妳回家吧！」黑龍江哈爾濱一家減肥訓練機構的大門外，不時傳來一位中年女子聲嘶力竭的哭喊聲。她的女兒，才20歲的女大學生張美慧（化名）在這家名為360減肥訓練營的減肥機構內，參加封閉訓練，沒想到15天後突然全身僵直抽搐身亡。

據《九派新聞》報導，2019年的一天，女兒美慧告訴母親，她通過網路查詢到一家「減肥訓練營」，在香坊區向陽鎮。她看到該訓練營的種種案例及企業宣傳，覺得效果挺好，想試一試。

當時，美慧剛剛高中畢業，即將步入大學校門，她身高168公分，卻有近100公斤的體重。見女兒有此想法，韓女決定支持，通過兩個月的訓練，女兒果然瘦了10多公斤，「於是，我們才有了去第二次的想法！結果卻不一樣了。」

今年7月15日，張美慧又提出想再進訓練營的想法。作為母親的韓女自然沒有拒絕的道理，她交納了4500元（人民幣，下同）後，將女兒再次送到了「360減肥訓練營」，希望女兒能夠再次「蛻變」，然而意外出現了。

韓女回憶，「女兒進入訓練營15天後，那是7月30日的7點多，我接到訓練營負責人發來的微信語音電話，問我女兒有沒有什麼基礎性疾病，我回答說『沒有』，對方告訴我女兒『抽了』，就匆匆掛斷了電話。當時我就有些緊張，隔了10多分鐘，負責人又給我打來電話，說我女兒在醫院。同時，她把電話給了一名自稱是『醫生』的人，這個人告訴我『妳要保重啊，妳女兒去世了』。我當時腦袋一片空白，後來，我才知道女兒真的在訓練營裡出事了。」

韓女當時都蒙了，把消息告訴丈夫後，便帶上家人立即前往哈爾濱市第二醫院了解情況，到醫院後，她看到了女兒的遺體，「醫生告訴我，我女兒的死亡原因不清，是在醫院外死亡！」 韓女說，「當時一名在場的訓練營工作人員告訴我，我女兒早晨在寢室內突然抽搐，同寢室的同學見到後，馬上告訴了老師，老師首先進行通風、按人中、心臟復甦等處置，看見無效後，撥打了急救電話。由於訓練營位置較遠，怕等不到救護車，所以就由訓練營內的一名老師駕私家車將孩子送到了醫院。」

「第二天，我找到訓練營詢問女兒死亡原因及經過，訓練營卻表示要給我5萬元了事。我是不同意的，女兒在學校出事，不等救護車來卻用私家車送到醫院，我就想知道當時發生了什麼，他們怎麼給我女兒訓練的，她怎麼就死了，如此具有規模的訓練營，為什麼沒有醫生、醫療資源儲備，我對他們的教學資質存在質疑，」 說到這裡，韓女淚如雨下。

經查詢，「360減肥訓練營」工商登記名稱為「黑龍江參陸零運動健身有限公司」，2018年成立，注冊資本為20萬元，經營範圍是「室內休閑健身服務」（不含氣功）、戶外體能拓展、娛樂性軍事訓練場地服務，並不包含帶有「減肥」字樣的項目描述。

張美慧的一名親屬小陳才16歲，也已經有115公斤的體重，他是和姐姐張美慧一起到訓練營集訓的，從他的言語裡，一些關於訓練營的情況曝光。「節食，其實就是節食，」 小陳說，「訓練營大概有100人，分成兩個班，上午訓練2個小時，下午訓練2個小時，訓練內容包括騎動感單車和跳操，兩個班交替進行。每天早晨吃半個饅頭、一碗粥和雞蛋；中午三個菜，都是涼拌菜；晚上就給個酸奶喝，給個水果吃。」

小陳說，「當天他從張美慧室友處得知，姐姐當時是洗漱完畢後坐在床上，突然室友們就聽見『噗通』一聲，那是姐姐突然抽搐栽倒後上身磕在牆上的聲音，她的室友就報告給老師了。後來，很多學員知道這事後，就主動退學了，我媽也把我接回來了！」

韓女說，家裡一共有兩個孩子，張美慧還有一個哥哥，今年24歲了，女兒性格內向，朋友不多，平時也不願意出屋，就喜歡吃零食。7月28日是張美慧的生日，她曾發給母親這樣幾句話，「好幾天都一樣斤數，也沒多吃，我都想回家了」、「6號別忘接我」。

目前，按照家屬訴求，香坊公安分局已聯繫第三方鑑定機構，對死者進行屍檢。「等屍檢結果出來，女兒的死因就明確了，」 韓女說，9日上午，鑑定機構已經對女兒的遺體進行了屍檢，「下一步，我會通過司法程序，替女兒討個公道。」