英「處男槍手」射殺5人！　肥宅凶嫌拍片自爆：沒談過戀愛超厭女

▲22歲的凶嫌戴維森(Jake Davison)。(圖/翻攝自推特)



文/中央社記者陳韻聿倫敦13日專電

英國昨天發生近11年來最重大槍擊案。根據調查,當場自盡身亡的22歲凶嫌戴維森生前自認是「非自願獨身者」、社會邊緣人,並對自己是「處男」十分困擾,更自稱是對抗世界的「終結者」。

英國西南部港口城市普利茅斯(Plymouth)昨天晚間6時餘驚傳槍響,除了造成數人受傷,包括嫌犯、2名女性及2名男性當場死亡,1名女性送醫後不治。警方初步排除這是恐怖攻擊事件。

綜合英國媒體報導,22歲的凶嫌戴維森(Jake Davison)生前在一家業務橫跨航太、國防工業的公司擔任起重機操作學徒。

他在7月底很有可能是生前最後一部上傳到YouTube的影片中說,他喜歡想像自己是克服萬難對抗惡意體系的「終結者」(the Terminator)。警方正在調查他的電腦硬碟及在網路分享的影片。部分影片已被YouTube移除。

Gunman who killed five people in Plymouth, UK, before turning the weapon on himself named locally as Jake Davison https://t.co/EHdCG7IT2d