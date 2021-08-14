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台北七夕鬆綁！　動物園、兒童新樂園新防疫措施看過來

北市14日起開放動物園、兒童新樂園及天文館。（本刊資料照）

▲北市14日起開放動物園、兒童新樂園及天文館。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市政府宣布今（14日）起開放動物園、市立圖書館、兒童新樂園、天文館等入場人數可提升，學校運動場、游泳池也逐步開放。其中圖書館容留人數提升至40%，動物園每日入園上限提高至6,000人，天文館提升至450人，兒童新樂園提升至2,400人，親子館也開放入館。

北市教育局長曾燦金說，北市社教及育樂場館、委外運動場館、學校運動場及游泳池皆逐步開放，社教機關、育樂場館解封，包括動物園、市立圖書館。

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北市府宣布，市立圖書館館內席位降載至25%，入館人流降載40%，部分區域仍不開放；圖為市立北投圖書館。

動物園方面採預約制，開放時間為早上9點至下午5點，每日入園人數提升至6,000人，遊園列車採梅花座，規劃戶外飲食區，有些室內空間仍暫停開放，包括餐廳、貓纜動物園南站及動物近距離接觸區等；至於市立圖書館，開放時間週二至週六為早上8點30分至晚間9點，週日及週一為早上9點至下午5點，館內席位降載至25%，入館人流降載40%，部分區域仍不開放。

台北市公布14日起開放動物園、圖書館。（台北市政府提供）

台北市14日起開放兒童新樂園及天文館。（台北市政府提供）

兒童新樂園一樣採預約制，開放時間為早上9點至下午5點，入場人數提升至2,400人，親水設施（小小水樂園）、室內表演場館、展覽場館及室內遊戲場仍暫停開放，會有指定園區用餐區域；天文館也採預約制，開放時間為早上9點30分至下午4點30分，上、下午各450人，每天上限900人，增加開放室內宇宙探險軌道車、宇宙劇場及立體劇場，指定室內休憩區飲食，採梅花座。

台北市公布幼童及兒少等服務機構降載指引。（台北市政府提供）

台北市公布幼童及兒少等服務機構降載指引。（台北市政府提供）

北市親子館、育兒友善園、兒少據點等17日開始降載啟動，各類活動課程仍停辦，每館皆有管制入館對數，親子館部分採網路預約，單場次館人數包含工作人員不超過50人；育兒友善園採電話預約；兒少據點開放課業輔導及據點空間使用，分組分流降載50%，以可保持室內1.5公尺社交距離為前提，停辦其他各類活動課程。

台北市開放前準備6點指引
開館3日前應依中央指引，完成防疫查檢表報台北市社會局備查。
未施打疫苗或接種未滿14日之場館人員須每周快篩陰性（首次開館須提3日內陰性證明）。
採實聯制並完成入館紀錄單。
調整每日場次，縮短每場次開放時間，並於各場次間進行館內清消。
館內禁止飲食，除必要之飲水。
其他配合中央今年8月6日頒布「親子館因應COVID-19防疫管理指引」。
 

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