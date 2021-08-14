撞駱駝車禍亡…于月仙葬禮「老公按讚正妹片」！網傻眼：太急了吧

▲于月仙在內蒙古撞上駱駝，車禍身亡。（圖／翻攝自微博／于月仙）

記者閔文昱／綜合報導

大陸女星于月仙9日凌晨在內蒙古發生車禍，因為搭乘的車輛撞上駱駝，傷勢太重導致她不幸身亡，享年50歲。于月仙的告別式也在13日舉行，然而在一片哀戚氣氛中，有網友卻發現，她的導演丈夫張學松在社交媒體上連續按讚兩則正妹影片，引發討論。

于月仙出道演藝圈將近30年，因演出《鄉村愛情》系列戲劇受到觀眾喜愛，該片火紅程度甚至還特別販售Q版公仔，怎料她卻突然發生車禍離世，讓演藝圈好友及影迷陷入一片哀傷。葬禮當天，趙本山妻子馬麗娟還有劉雙平、王小寶等《鄉村愛情》劇組人員都來到現場為于月仙悼念，不少人更哭紅了雙眼，顯得相當不捨。

▲于月仙事故現場曝光。（圖／翻攝自微博／新京報我們視頻）

有網友發現，于月仙告別式當天，她的丈夫張學松不僅沒有露面，反而還在社交媒體上按讚2則正妹大秀才藝的影片，讓不少大陸網友看傻了眼，直呼「太急了吧？」、「才剛舉辦告別式，怎麼會有人有心思去按讚？」不過也不排除是不小心點到的可能性。

▲于月仙老公張學松被網友發現按讚正妹影片，引發討論。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，于月仙一行人9日凌晨在內蒙古發生車禍後，又向前衝了大概200公尺，脫離道路撞上路邊土丘，車頭和車頂都損毀得相當嚴重，路邊還有2具駱駝屍體。由於車上4人只有于月仙死亡，起初網友猜測她是否在前座未繫安全帶，但警方表示于月仙坐在副駕駛後排，事發當時4個人都有繫安全帶。

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