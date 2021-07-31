喊中東選手是「騎駱駝的！」　德國自行車教練下場慘了

▲德國奧會（DOSB）發聲明表示，「不再履行莫斯特在奧運會上領導自由車隊的職責」。（圖／翻攝自推特／@DOSB）

實習記者高琳景／綜合報導

為鼓勵自家選手，德國公路自行車教練莫斯特（Patrick Moster）在東奧比賽中大喊「追上前面騎駱駝的！」引發抨擊，由於這番言論已涉及種族歧視，因此莫斯特已被德國奧運會遣返回國。

綜合外媒報導，莫斯特為鼓勵自家選手阿恩特（Nikias Arndt）追上中東選手，竟在場邊大喊「追上前面那個騎駱駝的，再快點一點！」由於這番言論當下已被直播鏡頭拍攝下來，因此在播出後引發軒然大波。

Ich bin entsetzt über die Vorfälle beim heutigen olympischen Zeitfahren und möchte mich hiermit deutlich von den Aussagen des sportlichen Direktors distanzieren! Solche Worte sind nicht akzeptabel. — Nikias Arndt (@NikiasArndt) July 28, 2021

事後，莫斯特馬上為自己的言論道歉，並表示「當下沉浸在比賽當中，用了不恰當的措辭，感到非常抱歉，並沒有想要冒犯任何人的意思。」但自家選手阿恩特卻在推特發文，「我對今天在比賽中發生的事情感到震驚，因為他的話是我不能接受的。」

對此，德國奧會（DOSB）發表聲明表示，「我們仍相信，他對說了種族歧視言論的公開道歉是真誠的。但他已違反了奧林匹克的公平競爭、尊重和寬容，因此不再履行他在奧運會上領導自由車隊的職責。」