Daniel Arsham七夕特別發售《被侵蝕的泰迪熊》　限量500件引收藏熱潮

Daniel Arsham （丹尼爾·阿爾軒）為美國當代藝術家，近期與中國藝術愛好者創建的藝術平台 Archive Editions 將在七夕前夕，公開發售 Arsham 最新版數作品 MODERN ARTIFACTS 002《被侵蝕的泰迪熊》。

這是 Daniel Arsham 繼與維多利亞州國立美術館（NGV）合作、推出 NGV 三年展專屬限量版雕塑 MODERN ARTIFACTS 001《被侵蝕的棒球帽》後，在 Archive Editions 所發售的第二件 MODERN ARTIFACTS 系列限量作品。

MODERN ARTIFACTS 002 -《被侵蝕的泰迪熊》 是一款由石膏和樹脂製成的雕塑作品，靈感來源於阿爾軒 2017 年所創作的粉色亞硒酸鹽與薔薇石英材質的泰迪熊作品，藝術家將原作按比例縮小創作而成並由 Archive Editions 出品。

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圖文來源：Archive Editions

（完整文章請看城市美學新態度）

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