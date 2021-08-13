「月薪不到1萬、加班逼近200小時」　捷運三鶯線遭爆剝削移工

▲「血汗捷運三鶯線 南向跨國聯手剝削移工：揭發榮工工程與印尼國營營造業者聯手剝削印尼勞工」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

印尼國營營造業者維卡（WIKA）與台灣的榮工工程公司合作承攬台北捷運三鶯線的建造，預計今年完工。不過，時代力量立委邱顯智13日與民團舉行記者會控訴，榮工工程剝削印尼移工，不僅每月加班時數高達176小時，本薪不到1萬元之外，每小時加班費僅47元。勞動部勞動力發展署專委胡欣野回應，倘查證屬實，最重可廢止榮工工程的營業許可。

邱顯智與台灣國際勞工協會（TIWA）今天上午舉行「血汗捷運三鶯線，南向跨國聯手剝削移工：揭發榮工工程與印尼國營營造業者聯手剝削印尼勞工」記者會，踢爆從事捷運三鶯線工程的移工每月薪資竟然不到1萬元，且每月加班時數高達176小時，「榮工工程建造三鶯線捷運，黑幕重重，誰吃掉移工的血汗錢？」

邱顯智表示，根據申訴內容，在捷運三鶯線進行工作的印尼移工，每月薪水違法以印尼盾給付，換算台幣後竟然只有9677元台幣，且其每月加班時數高達176小時，加班費時薪僅47元台幣，遠超台灣法令規定的加班上限46小時，榮工工程是偷員工的薪水，使移工面臨非常駭人聽聞、不人道的困境。

受害移工會中控訴，他已從印尼來台工作近兩年，每月薪資僅9千多元，除2千元生活費外，其餘薪資都是匯入到印尼的帳戶，另外，因引進移工的印尼公司與台灣公司的合作結束了，有部分想留在台灣工作的同事，被迫選擇逃跑。他說，希望可以繼續留在台灣工作，並領取符合台灣《勞基法》規定的工資。

▼受害印尼移工出面控訴業者血汗剝削移工。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

TIWA台灣國際勞工協會專員許淳淮表示，若以《勞基法》規定的薪資條件計算，以每月基本工資23800元加上加班費31013元，印尼移工應該領取的月薪為54813元，但其少領的薪資差額高達34469元；榮工工程顯然已經違反《勞基法》規範的每月加班上限、基本工資和加班費給付規定，且其與印尼勞工簽訂勞動契約的工時內容也違背《勞基法」。

TIWA台灣國際勞工協會理事長陳素香痛批，維卡與榮工工程之間是以合作承攬關係建造三鶯捷運，榮工作為實際雇主，是否真的對此完全不知情？或者是與維卡合謀，剝削印尼勞工？

天主教希望職工中心專員許惟棟直言，勞動部應該徹查榮工底下所有案子，實際上不只三鶯線一案，其也接獲榮工在南港從事工程的泰籍移工申訴，30多人住在牆壁斷裂、鋼筋外露、下雨天漏水的宿舍，每月還被迫繳交2500元膳宿費，薪資更被仲介強迫匯回母國。

勞動部勞動力發展署專委胡欣野說，勞動部今年8月收到捷運三鶯線移工申訴，已轉知新北市政府處理，榮工工程作為僱主，應該付起責任，另針對該案涉及薪資未達基本工資、加班超時、未依照法定加班費給付，已明確違反《勞基法》、《就業服務法》規定，若未來查證屬實，最高可處100萬罰鍰，以及廢止榮工工程的聘僱許可。

另針對泰籍移工被迫住在狀況惡劣的移工宿舍一案，胡欣野補充，勞動部已訂定「雇主聘僱移工防疫指引」，包括移工的工作區、生活區應該分艙分流，目前地方政府已經在處理中，勞動部會再行文過去，要求地方政府立即裁處。