快訊／睽違96天！新北今+0　侯友宜下午親自說明

▲新北市長侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新冠疫情逐漸趨緩，雙北市連日仍偶有零星社區感染個案。據了解，今日全國本土確診數仍維持在個位數，且新北市今無新增確診案，連居家隔離陰轉陽個案也罕見「+0」，為5月9日疫情爆發以來96天首見。新北市長侯友宜15時將親自召開記者會，說明疫情最新進展。

侯友宜上午受訪表示，要努力學會面對、檢討，解決問題，大家才能夠團結、齊心齊力，再度的守好、面對下一波的Delta來勢洶洶的病毒，才能夠守得住，大家一起加油，團結面對。