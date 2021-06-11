議員爆柯文哲開會要求「6／9前打完660瓶疫苗」　黃珊珊回應了

記者蘇晏男／台北報導

台北市黑箱疫苗風波持續延燒，民進黨議員陳怡君11日上午更提出一份北市府6月8日的會議紀錄，直指要求衛生局在6月9日前打完660瓶疫苗的人就是與會主席、台北市長柯文哲。對此，北市副市長黃珊珊11日僅簡單表示，已進入司法調查。

陳怡君提供的會議紀錄，其內容6月9日前打完660瓶疫苗，與會主席柯文哲，但診所違規卻是股長扛擇，外界質疑是否合理？是否違反《貪汙治罪條例》，把疫苗當公關品的嫌疑？

對此，黃珊珊11日下午出席北市防疫記者會表示，打完疫苗是北市政策目標，但任何人不能因為有這政策就違反相關規定，這部分已進入司法調查，任何人不能因有首長批准而做這件事情，這件事也是北市正在做調查的內容，「我們也很想知道為什麼？」

另外，行政院顧問丁怡銘被踢爆施打疫苗後，引起外界爭議，但北市民進黨議員梁文傑不僅認為符合規定，且還牽扯出北市府幕僚黃瀞瑩也有打疫苗一樣。

對於此說法，黃珊珊則說，「黃瀞瑩是我辦公室的幕僚」，黃瀞瑩現在會跟著她一起到剝皮寮快篩站、相關防疫旅館，以及北市各大醫院急診部門外面的快篩站；北市的重點是，有無從是防疫第一線的工作，像今天的快篩站她也留了兩個幕僚在現場，全程陪同。

▼黃珊珊。（圖／北市府提供）