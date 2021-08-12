許藍方慘被人夫家「聯手反殺」！律師嘆：無情無義，這是投名狀

▲劉姓正宮、康醫師、許藍方，三角關係讓人霧裡看花。（合成圖／突發中心翻攝，翻攝自Facebook／康鈞尉、許藍方）

記者閔文昱／綜合報導

「最美博士」許藍方被醫師康鈞尉老婆指控當小三，10日發聲明否認不倫戀，卻遭康醫師夫妻聯合打臉，被指確實有出軌、一起上摩鐵至少3次。儘管許藍方11日再發出聲明自清，依舊引起許多爭議，三角關係讓人霧裡看花。對此，律師林智群直言，「兩個女人的戰爭，最應該被譴責的，是那個男人。」

康男11日在臉書發聲道歉，坦承和許藍方去年9月底至11月間發生外遇行為，也向老婆承認與許藍方發生婚外情，也向老婆坦承有刷卡紀錄、發票等物，他表示自己已深刻反省，未來將一切以家庭為重，並尊重太太所有的決定，「我要向家人說聲抱歉，對不起，我錯了，讓你們失望了」。

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▲康鈞尉道歉。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）

對此，林智群12日在臉書表示，男人最被大家氣憤的是，吃完還跟老婆一起反殺外面的女人，「無情無義，其實這是『投名狀』，不殺，不用力殺，搞到徹底與對方絕裂，老婆不可能原諒你的，（殺越用力，老婆越解氣）。」

林智群指出，這是三角關係下必然的結果，對男人而言，差別只在於兩個女人裡面，選擇要殺誰而已，「至於兩個女人合殺男人的情況，不是沒有，但這個不是投名狀，就不討論了。」

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