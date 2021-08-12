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認了性很重要！許藍方「自爆愛小鮮肉」：比較會玩　被劈腿也原諒

許藍方爆出不倫戀。（圖／翻攝自許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

▲許藍方爆出不倫戀。（圖／翻攝自許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

圖文／CTWANT

「最美博士」許藍方爆出與已婚男醫不倫醜聞，還傳送私密照與鹹濕訊息，氣得正宮提告求償，但她日前發聲明否認，反控男方透過各種管道騷擾，目前雙方各說各話，真相成為羅生門。事實上，許藍方除了常在影片中分享性知識，私底下觀念也十分開放，曾坦言自己很重視性生活，並誇讚小鮮肉「比較會玩」。

據了解，許藍方曾在2017年參加綜藝節目《國光幫幫忙之大哥是對的》的「這個熟度剛剛好 讓男人秒變姐控」單元，當時她以藝名「Gracie」登場，並頂著一頭俏麗短髮，模樣略顯羞澀；當時許藍方坦言，一段愛情若沒有性生活無法長久，但不認同性與愛可以分離，「女生通常是要跟愛的人才有辦法有慾望。」

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認了「性愛很重要」！許藍方自爆愛小鮮肉：比較會玩　被劈腿也無所謂

▲許藍方過去在節目中分享感情觀。（圖／翻攝自YouTube／永遠的國光幫幫忙 The Gang of Kuo Kuan Forever）

被問到年紀最小的追求者幾歲？許藍方坦言只有24歲，接著透露和年紀小的男性交往有個優點，就是「比較會玩」，隨即被主持人猛虧「招式比較多？」所幸男星阿翔趕緊幫忙澄清「帶她出去玩！」許藍方補充，自己私底下比較封閉，平常很少出門，但跟小鮮肉在一起，對方就會帶她去體驗滑雪、潛水等活動。

許藍方提到，她曾和66年次的男生交往過，對方比較宅，不太喜歡出門，日子很無趣，然而跟小鮮肉在一起也有缺點，就是較沒安全感，接著自爆曾被小男友劈腿，但她當時意外平靜，也沒有很想分手，經過溝通發現男友偷吃是因為心智還不成熟，並非真的是渣男，最後選擇原諒對方，「我只是覺得無所謂」。

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