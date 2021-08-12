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悲痛照片曝！動團轟中央包庇農場非法展演　看到馬兒淒慘死去了？　

▲▼動團抗議政府縱容違法展演場所！ 動物慘遭受虐致死！（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲動團抗議政府縱容違法展演場所。（圖／台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

桃園春天農場昨天遭爆「虐待小馬」事件，更傳出同伴死亡，桃園動保處證實農場「飼養不當」。台灣動物社會研究會與台灣防止虐待動物協會今（12日）下午針對此事臨時開緊急記者會，提出多張照片，怒控中央和地方嚴重失職，漠視動物被虐，縱容非法展演超過2年。

8日一名網友在IG貼出數張照片，園內小馬大白天虛弱倒地，在石頭上奄奄一息，2天後同伴傳出死亡。原PO說明，疫情暫緩後，到訪春天農場，卻驚見一匹匹孱弱、瘦如皮包骨的馬兒，「如果是一兩匹馬稍微瘦一點，或許是個別馬兒的食慾不振，但映入眼簾的是一隻隻瘦到肋骨皆清晰可見的馬。」

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▲▼動團抗議政府縱容違法展演場所！ 動物慘遭受虐致死！（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲小馬關節處潰爛且正在淌血。

動團提到近日都收到民眾檢舉，台灣防止虐待動物協會主任陳庭毓說，8月1日桃園市議員簡智翔助理接獲民眾檢舉馬匹過瘦至今，這段時間動保處和業者說詞都不太相同，其中，9日動保處稱「馬匹精神食慾尚佳」，隔天10日動保員卻講「馬匹削瘦要調養一段時間」，離譜的是，馬兒看起來需緊急關注，卻還要等2週後才複查。

動社副執行長陳玉敏氣炸表示，《動物展演管理辦法》上路已逾2年，中央農委會及各縣市政府，至今仍無法清楚掌握全台有多少類似的非法展演場所，放任業者持續虐待動物，以春天農場為例，2年來違法營業，主管機關更沒任何處置，不解問台灣到底還有多少非法場所讓民眾變成共犯，不得不嚴正憤怒抗議中央和地方涉嫌失職。

▲▼動團抗議政府縱容違法展演場所！ 動物慘遭受虐致死！（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲棕色幼馬肋骨、髖骨清晰可見，關節多處傷口。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如氣憤指出，相關單位漫不經心，業者直接掩埋死亡的小馬不通報，難道有什麼不可告人？質疑動保處是否包庇業者？事件發生至今有進行調查、蒐證？照片都是動團拍攝或民眾提供，加上場所違法沒許可證，動保處也不裁處。

國際馬匹牙科協會專業磨牙師及營養照護員賴楷韻從科學角度說明，照片可看出馬匹所處環境很多石頭，易造成瘀青，遮蔽處都是水泥地會溼滑，對馬腳壓力很大，連日台灣下雨量大，馬腳泡在水裡都會影響。至於馬匹要多久才會削瘦成這樣？賴楷韻認為，馬媽媽有馬寶寶在身旁，研判3、4個月，但到底是吃不夠或生病都有可能。

▲▼動團抗議政府縱容違法展演場所！ 動物慘遭受虐致死！。（圖／動社提供）

▲▼動團質疑春天農場疑似虐待飼養的馬匹，馬都瘦成皮包骨，虛弱到只剩下孱弱一絲呼吸。

▲▼動團抗議政府縱容違法展演場所！ 動物慘遭受虐致死！。（圖／動社提供）

立委陳亭妃呼籲，農委會不能置之不理，必須了解農場發生什麼問題，也許桃園是主責機關，但狀況這麼嚴重，中央沒伸出直接管控機制，此情形各地都會蔓延，尤其疫情，相關展演館都沒營業，若期間動物沒被好好照顧、飼養，中央和地方都要負起責任，況且馬瘦成這樣，已是「集體動物受虐事件」，不要再說沒有相關的法可管。

動團提到，除馬匹，春天農場內其他動物福利狀況亦慘不忍睹，水禽鴨子被飼養在完全沒有水池的空間，兔子被飼養在髒亂陰暗的籠舍且與雞鴨共用戶外空間，飲水盆長滿青苔，還有一隻公雞雙翅都斷了，肉似乎被削了一塊，現場怵目驚心。

▲▼動團抗議政府縱容違法展演場所！ 動物慘遭受虐致死！。（圖／動社提供）

▲▼兔子被飼養在髒亂籠舍（上圖），飲水盆長滿青苔（下圖）。

▲▼動團抗議政府縱容違法展演場所！ 動物慘遭受虐致死！。（圖／動社提供）

動團最後要求，農委會要在1個月內清查全國所有違法動物展演場所，並公布依法處置結果，為避免桃園動保處包庇業者，農委會應儘速介入春天農場案，調查死亡馬匹的確實死因，並公開結果，依法裁處或移送地檢署。

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