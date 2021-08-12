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南臺灣豪雨農損達4.7億　農委會：相關補助將「從優」、「從速」

▲▼農損補償相關措施。（圖／農委會提供）

▲水災後各地農損情況。（圖／農委會提供）

記者杜冠霖／綜合報導

受到熱帶性低氣壓外圍環流及西南氣流影響，豪雨重創南部縣市，對此，農委會表示，彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市、屏東縣全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款，並簡化災損認定流程，受災農民可盡速至公所申請，相關申請將「從優」、「從速」。

連日豪雨重創南部縣市，農業受損累積達4億7784萬，其中嘉義縣受損最重，農委會也陸續公告彰化以南農產業全部品項、台中、南投、苗栗、新竹、桃園地區等多項農產品等，可辦理農業天然災害現金救助及低利貸款的地區與品項。

農委會表示，依據各縣市降雨量、災損情形、各地區淹水情況及現場勘查結果，11日已公告各地區免勘損之作物品項，若受災農民具有產銷履歷、農保或綠色環境給付計畫登記在案者可免現場勘損，考量災情嚴重，如果沒有以上證明，為了讓勘查更有效益，基層公所受理救助案件，將抽樣20%以上申請案件勘查。

多日連續降雨後又天氣放晴，對於農作物將產生延遲性受損，對此，農委會指出，會根據作物受損情形 公告現金救助及低利貸款，以協助農民復耕，同時請地方政府繼續查報災情，農委會也將召開專家會議，滾動式公告嚴重受損農作物地區及品項勘查方式。

對於受災之農漁民有復耕復建資金需求，農委會表示，會提供農業天然災害低利貸款，且至明年4月14日實施貸款免息措施，相關機構也會加速審查，協助農民度過難關。

對於受災救助金的認列，陳吉仲8日表示，這次受災最嚴重的瓜果、瓜菜類，如木瓜、苦瓜等，將以科學方式簡化災損認定，例如地區累積雨量若超過臨界，即可直接認定損害，不須再逐一勘損。農民若申請天然災害低利貸款，除享有優惠利率外，另給予免利息至明年4月，讓農民專心復耕。

陳吉仲指出，這次豪雨也造成部份農田土壤流失，因此受災農民也可以向農糧署申請有機質資材補助，每公頃3萬元，可至各鄉鎮區農會申請。農委會也將全面盤點灌排設施，提報前瞻計畫納入整修，並加大力道推動農業保險，降低未來災害對農民的影響。

▼農損補償相關措施。（圖／農委會提供）

▲▼農損補償相關措施。（圖／農委會提供）

▲▼農損補償相關措施。（圖／農委會提供）

▲▼農損補償相關措施。（圖／農委會提供）

▲▼農損補償相關措施。（圖／農委會提供）

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