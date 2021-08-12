天殘腳碎玻璃！刺青男狂嗆「范逸臣賺錢靠我」　網轟：藥效沒退　

▲一名喝醉的男子大鬧車道，不只影響交通還讓無辜小客車遭殃。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名醉男在大馬路上發酒瘋，邊講手機邊罵三字經，被汽車駕駛人按喇叭更是惱怒爬上引擎蓋，對駕駛人大罵：「你再叭一次試試看…你再叭一次試試看」，無辜小轎車的擋風玻璃被醉男踩碎，滿布蜘蛛網，有網友將醉男喝「ㄎㄧㄤ」的畫面放上《爆廢公社公開版》引起網友討論。

臉書社團《爆廢公社公開版》影片中，一名年約20多歲的男子裸露著上半身，拿著手機抱怨「我沒有很厲害啦」、「我在經國路，你不用陪我，我就找那范逸臣，他那個重利欠60幾萬啦，我幫他處理26萬…」，刺青男越講越火大「他外面欠多少錢？我幫他處理，他跟我說操你媽…」，只是男子講電話的地方竟是在大馬路上，駕駛人遠遠看見他紛紛閃避。

▲醉男踩上引擎蓋，將小客車擋風玻璃踩碎，駕駛只好靜靜停下等他發完酒瘋。

一台黑色小客車駕駛人緩緩靠近，見男子越講越激動，卻毫無避開的意思，只好踩下油門停在男子面前，刺青男喝得真的很「ㄎㄧㄤ」，竟然大腳ㄧ邁直接踩上小客車的引擎蓋，小客車長按喇叭警示醉男，醉男完全不可理喻，竟直接踩碎小客車的前擋風玻璃。

醉男邊踩邊罵「你再叭一次試看看…」小客車也因為醉男的天殘腳，佈滿碎裂蜘蛛紋。車主擔心醉男做出更失控的脫序行徑，沒按喇叭也沒移動，就這樣靜止等待男子，刺青醉男又開始講電話「今天找范逸臣….我沒欠他，他跟我說，x你媽…他賺錢靠我，他今天跟我x你媽…」情緒看似仍很激動。

這則貼文引起超過千名網友留言，310次分享，網友直呼「藥效沒退」、「一定是有吃藥」、「好兇」、「那車真的很雖」、「直接壞掉欸」、「這個沒驗一下有沒有嗑什麼」、「假K笑連家」。

新竹市警方表示，這名男子因為喝酒醉發生脫序行為，已將他現場逮捕，至於涉及毀損部分，也依毀損強制罪現行犯，將他移送地檢偵辦。

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