五倍券鬧內鬨　凌濤：綠委應站出來別被「蔡蘇體制」綁架

▲朱立倫正。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

國民黨前主席朱立倫昨（10）日在臉書指出民進黨黨內對「五倍券」意見高度分歧，文中統整出民進黨立委挺自家方案的人不到兩成，直言「行政院的五倍券，連自己人都挺不下去」，民進黨立院黨團回嗆根本是「捕風捉影」。對此，朱立倫辦公室發言人凌濤呼籲這些立委，不要變成「黨意立委」，被「蔡蘇體制」綁架！

針對朱立倫指控民進黨內對五倍券意見分歧，民進黨立委鄭運鵬反批朱立倫捕風捉影，不應該拿民進黨立委發言當作自己政治宣傳工具，民進黨不是一言堂，本來就有多元的聲音，「不要拿民進黨立委發言當作自己政治宣傳工具。」

凌濤表示，呼籲民進黨立委、黨團，不要變成橡皮圖章，不要被政院摸頭，要勇敢表達民眾心聲，也呼籲更多執政黨立委站出來勇敢表達民意，不要黨意大於民意，也不要被「蔡蘇體制」給綁架！

凌濤指出，五倍券用途與範圍均有限，「完全不等於現金」，如今疫情導致全台經濟產業與基層的重創，現金才是最能直接救急的方法。蘇貞昌紓困尚未做好就想衝振興，說法與做法都離一般民眾常識與感受太遠。

凌濤強調，朱立倫與國民黨一貫立場就是普發現金，多次反應民眾普遍心聲，民進黨卻好像刻意裝聽不見、忽略民意，令人遺憾。

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