成大男碩生撿手機…跌曾文水庫「失蹤17hrs」！潛水員持續搜救中

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉昨(11日)傳出溺水意外，一名成功大學男研究生(22歲)與好友結伴前往曾文水庫旁戲水，過程中疑似撿手機而不慎跌落水中，身影就此失蹤。嘉義縣消防局昨下午4時許獲報到場搜救，由於連日大雨，現場積淹水相當嚴重，水深一度及腰，搜救行動至昨深夜11時仍未有所獲，警消及潛水人員也暫時撤退，今早9時再折返現場繼續搜救，盼能盡快尋獲落水男子。

▲成大男研究生落曾文水庫，昨潛水人員、橡皮艇擴大搜尋至深夜11時仍未有結果。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方初步調查，昨2名成大研究所學生騎著機車到大埔鄉湖濱公園遊玩，但由於西南氣流影響，嘉義連日大雨滂沱，且公園鄰近曾文水庫，現場早已被泥色洪水淹沒，水深一度及腰；但過程中，一名研究生的手機疑似落入水中，在撿拾時不慎落水，身影就此失蹤。

警消接獲通報後趕赴現場，發現水最深處達3至4米，因此除派出橡皮艇在水面搜索，還加派潛水人員下水找尋，無奈由於水下過於混濁，能見度不佳，搜救行動持續至昨深夜11時仍沒有結果，礙於天色已晚，警消只好暫時收隊；今早9時，警消再度返回現場搜救，盼能盡快傳出好消息。

▼成大男研究生的機車仍停在湖濱公園旁。（圖／記者翁伊森翻攝）