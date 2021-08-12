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社會 社會焦點 保障人權

妻子廁所「拉出女嬰」裝袋扔垃圾車　20年夫曝：我的錯！玩笑成真

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區民眾12日上午，在中港路上的垃圾車內發現一具女嬰屍，隨即報案。生母被找到時得知事件曝光嚇得直發抖，並表示凌晨上廁所時胎兒突然滑出來，她看到黑黑一坨也不知道該怎麼辦，才會將孩子丟棄…丈夫自責說自己也有錯，並道出更多心裡話。

▲▼新莊陳姓女秘書丟棄連著胎盤的女嬰屍於垃圾車內，被逮捕時嚇到發抖。（圖／記者陳豐德攝）

▲陳女被逮捕時嚇到發抖。（圖／記者陳豐德攝）

回顧事發經過，垃圾車司機12日清晨6時許將車輛停放在中港路與中華路口定點收運，等後車斗已呈現滿車狀態，準備啟動翻攪裝置，這才發現後車斗竟然出現一具嬰屍，身體已呈現發黑，明顯死亡。警方獲報後循線找到43歲陳姓生母。

據了解，陳女在內湖從事會計工作，平常與丈夫與就讀高中、國中的2個小孩住在新莊，警方前往她住處找人時，其中一個孩子還在家中遠端上課，員警得知她人在內湖上班，便於中午12時許前往該處將人帶回警局。由於陳女不知道事件已經上新聞，面對警方相當驚慌，甚至嚇到發抖。

陳女供稱，自己每個月MC都還有正常來，以為只是變胖而已，且夫妻間性事正常，今天清晨5時許她突然腹部劇痛，上廁所時「胎兒突然滑出來」，她看到黑黑一坨也不知道怎麼辦，沒告知家人就將胎兒用垃圾袋包起來，趁上班前騎腳踏車到垃圾車停放處丟棄。

▲▼新莊陳姓女秘書丟棄女嬰屍於垃圾車內，警方靠著她戴的藍紫色口罩追尋蹤跡。（圖／記者陳豐德翻攝））

▲新莊陳姓女秘書丟棄女嬰屍於垃圾車內，警方靠著她戴的藍紫色口罩追尋蹤跡。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

新北地檢署檢察官下午率法醫相驗後發現女嬰約7個月大，有臍帶繞頸的狀況，至於女嬰是否出生後有呼吸，仍待解剖後釐清，才能確認是否屬於法律上的人，相關刑責也待檢警釐清。警方訊後依殺人跟遺棄屍體罪將陳女送辦。

陳女丈夫表示，夫妻間的感情很好，已經結婚20多年，3個月前發現老婆變胖，他還開玩笑說「妳是不是有了？」老婆還說，「沒啦！別亂想」，直到前2天還去家樂福購物，老婆有買衛生棉，所以根本沒想到老婆懷孕。

丈夫傷心表示，自己也有錯，沒發現老婆懷孕，擔心老婆之後會受到別人指指點點，他還感嘆說，「其實有了生下來也不錯，家裡2個男生剛好缺女兒，家境也還過得去，但老婆確實是慌了，發生（產女）後都沒講，自己面對處理」。

究竟陳女的供稱是否為真，以及孩子是否為夫妻的骨肉？檢察官表示，盡速聯繫法醫研究所安排解剖，採集相關跡證送驗以釐清案情。

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