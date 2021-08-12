趴臥1樓水底！成大男碩生撿手機溺斃　3樓高涼亭水淹2樓半

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔湖濱公園六角亭，傳出成功大學研究生相約出遊，疑似闖越當地淹水警戒線戲水溺斃。林姓死者遺體12日下午約2點，被發現趴臥在3層樓高的涼亭1樓地面，該位置淹沒於水下，警消人員已將遺體拉上岸，將報請檢察官相驗死亡原因。

▲林姓研究生溺斃於嘉義大埔湖濱公園六角亭。（圖／記者翁伊森翻攝）

林姓研究生與同學相約大雨期間前往淹滿水的大埔湖濱公園遊玩，兩人停好機車後，疑似闖過淹水封鎖線，涉水游往距離停車處約200公尺的六角亭遊玩，當時3樓高的六角亭幾乎淹掉一半、淹到2樓約3至4.5公尺深，過程中，林姓研究生手機不慎落水，他嘗試潛水到水底找手機，沒想到發生溺斃意外，陪同前去的同學也因為直呼不到他的回應，驚覺不對急忙報警。

▲林姓研究生趴臥於嘉義大埔湖濱公園六角亭一樓地面被發現撈起。（圖／記者翁伊森翻攝）

林姓死者屍體12日下午約2點被警消及搜救人員發現趴臥於該涼亭一樓地面，屍體明顯僵硬、頭臉身體趴地但腳部略浮偏高一些，警消初步研判，林姓溺者疑似手機不慎落水，因深識水性，他採潛水方式下水找手機。

▲嘉義大埔湖濱公園六角亭二樓高平台。（圖／記者翁伊森翻攝）

而為何溺斃目前傳出兩種說法，一為下潛找手機試圖要浮出水面，卻因為不熟悉涼亭構造卡在1樓屋頂無法換氣逃脫而溺斃，另一則為六角亭水淹到2樓，林男疑似從2樓踩空，一時被水嗆暈溺斃。

▲嘉義大埔湖濱公園的六角亭2樓平台淹沒，從1樓算起，水深大約4米。（圖／記者翁伊森翻攝）

至於遺體為何沒浮出，據指出，人死後24小時內因為體重大於浮力，因此一開始身體會整個沉在水底，除非泡水超過1天才會因內臟腐爛、脹氣而浮起，而林姓溺者是在屍體尚未浮起時就被發現，趴臥在涼亭1樓地板。

▲遺體撈起，家屬痛哭認屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大埔湖濱公園整個被湖水淹沒。（圖／記者翁伊森翻攝）

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