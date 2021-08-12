英仙座流星雨今晚報到！「1小時110顆」大爆發　最佳觀賞時間曝

▲英仙座流星雨。（圖／台北市立天文館提供，下同）



記者許展溢／台北報導

英仙座流星雨是全年三大流星雨之一，台北市立天文科學教育館指出，今（12日）至明天（13日）的極大期時平均每小時數量可達百顆，且發生在氣溫適宜的暑假夜晚，較冬季的1月象限儀座及12月雙子座流星雨更適合觀賞。

天文館表示，根據預測，今年英仙座流星雨的最佳觀賞時間將落在8月12日晚間22時至13日天亮前，因當晚無月光影響，於市郊即可看見每小時75顆的壯觀景象，是今年觀察條件最佳的大型流星雨。



天文館進一步說明，英仙座流星雨的母彗星為週期約133年的斯威夫特－塔特爾彗星 （Comet Swift–Tuttle），其流星特色是速度極快，可達每秒60公里，而且火流星數量為所有流星雨之冠，而火流星泛指亮度比最亮的行星，即-4等的金星還亮的流星，在完全黑暗處甚至可對物成影。

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▲▼12日晚上22點左右（上），和13日凌晨2點左右（下）的英仙座流星雨輻射點位置示意圖。



天文館提到，8月12日英仙座流星雨輻射點於22時左右，從東北方升起，直到13日5時輻射點來到仰角最高位置，輻射點仰角越高，便有機會看到越多來自各方向的流星數量，而在輻射點升起前，眉月已經西落，在無月光影響下觀察條件極佳，非常值得觀賞。

天文館表示，英仙座流星雨的母彗星是第109號週期彗星—史威福-塔托彗星（109P/Swift- Tuttle），於1862發現，這顆彗星直徑約26公里，繞太陽公轉一周約需133年，它上一次回歸時間是在1992年，下一次需等到2122年。

氣象局資料顯示，英仙座流星雨今年持續時間為7月中旬到8月24日，極大值預估將在明（13日）凌晨3到4時之間發生，每小時最多可能有110顆。氣象局表示，由於中南部是西南風的迎風面，雲量偏多且可能降雨，觀星機率較低，北部、東北部則是較好的觀賞地點，不過仍要注意雲量可能影響觀賞品質。

天文館提醒，觀測流星雨不需要使用望遠鏡，只要選擇光害少、視野遼闊的地方仰望天空即可，若使用高感度相機或許還能捕捉到流星瞬間的美麗身影。天文館會在陽明山、梨山、馬祖、澎湖等地架設星空攝影機進行直播，民眾可透過YouTube頻道「台北天文館」即可欣賞到這場盛大的流星雨。